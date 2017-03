Los Esmeraldas de Javier Torrente no encuentran respiro ni siquiera en amistosos, al caer ayer 4-0 ante Santos Laguna en duelo celebrado en el Toyota Park de Frisco, Texas.

El equipo del argentino intentó con una alineación alterna, sin embargo no pudo encontrar el futbol que le diera anotaciones, pese a presionar en el segundo tiempo, en partido que disputaron 70 minutos con un hombre menos, por la expulsión de Diego Novaretti.

Los Panzas Verdes comenzaron con William Yarbrough, Carlos Guzmán, Novaretti, Guillermo Burdisso y Juan Francisco Cornejo en defensa, Christian Valdez, Leonel López, Andrés Andrade, el juvenil Pedro Goulart, Germán Cano y Mauro Boselli en ofensiva.

AUSENCIA NOTABLE

Pero lo que más se notó fue la ausencia de sus dos volantes Elías Hernández y Luis Montes, seleccionados con México, sin los que batalló para generar en ofensiva.

El partido comenzó mal desde los primeros minutos, que se agudizó con un penal en favor de los laguneros al 33′, luego de falta de Novaretti, quien se fue expulsado tras reclamar al árbitro.

El penal fue convertido por Jonathan Rodríguez, para el 1-0, tras el cual poco pudieron hacer los atacantes del León.

La ventaja Santista aumentó al 43′, con la primera de dos anotaciones de Ulises Dávila tras lo cual no hubo reacción de los verdiblancos, sino hasta la parte complementaria.

El equipo del Bajío no realizó muchos movimientos en su once, ingresando a Ignacio González y Osvaldo Rodríguez, en una banca que prescindió de su lesionado Carlos ‘Gullit’ Peña, ni siquiera convocado pese a hacer el viaje.

CERCA… CERCA…

Los Verdes se lanzaron al frente y dominaron la primera media hora, aunque no pudieron aguantar el partido en inferioridad. Cano y Cornejo fueron los más cercanos a marcar, el último en tiro libre cobrado al poste.

Así llegó la tercera anotación de Santos al 73′, de nueva cuenta con Ulises Dávila.

Minutos más tarde Torrente ingresó a Aldo Magaña para hacer mancuerna con su ídolo Mauro Boselli, que poco pudieron hacer notar, y luego a Diego de la Tejera.

La respuesta fue el cuarto y último gol del equipo coahuilense, por conducto de Osvaldo Martínez.

León dispondrá de unos días de entrenamiento en Estados Unidos para preparar su segundo encuentro amistoso el sábado ante Chivas, en Carson, California, tras lo cual volverán al Bajío.