El rol de juegos de la Liga Mexicana de Beisbol será dado a conocer en su totalidad la semana entrante, según se anunció en la Asamblea de dueños.

Ante ello y la proximidad de la liga, que se cruza con los trabajos en su estadio, los Bravos de León han solicitado a la liga comenzar su participación con dos series fuera de casa, en aras de tener su casa lista para el primer cotejo como locales, además de la postergación del anuncio del calendario unos días más.

“Llegamos a un acuerdo de primero empezar las primeras dos series de visitante y eso nos va a dar margen a tener listo el estadio”, dijo Arturo Blanco, directivo y accionista del equipo desde la Ciudad de México.

Al respecto, y con la revisión del estadio el 15 de marzo próximo, Martínez aseguró que ya no es requisito para ingresar a la Liga.

“Ya no hay ningún requisito, ya está todo aprobado, nada más es supervisar cómo va la obra pero ya no estamos limitados o pendientes (con el Estadio), ya cumplimos, ya no dependemos de nada ni de nadie, ya no es que si no cumplimos el 15 de marzo, vamos para atrás, eso ya no existe”, mencionó dejando claro que la prórroga para jugar unos días después del arranque es por parte de ellos.

“La parte de los mínimos indispensables los cumpliremos mucho antes, pero pedimos unos días porque queremos meter más cosas, es nada más para que nos de tiempo con algunas cosas”

“El Estadio como lo pide la liga va a estar listo para el día de la inauguración, ya lo extra que estamos pidiendo, pero eso ya es parte de nosotros, no de lo que pide la liga”, ahondó.

ESTADIO AL 65%

Arturo Blanco, principal accionista de Bravos y presidente del equipo ante la LMB dijo en la Asamblea que el inmueble tiene un 65%, con su cancha terminada pero a falta de butacas, vestidores y zona comercial.

Las series inaugurales de la LMB serán el 31 de marzo próximo, con la sede de Campeche para su Juego de Estrellas, que ocurrirá del 16 al 18 de junio.

Bravos de León había sido confirmado para integrar la conferencia sur de la LMB, situación que fue confirmada, a la par de la inclusión de Durango a la zona norte.

El equipo guanajuatense iniciaría sus partidos ante el campeón Pericos de Puebla, en las series del 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Estadio Hermanos Serdán, y luego ante Guerreros de Oaxaca en series de tres juegos, una de las modificaciones para esta temporada.

La serie vendría a León días después el 7 de abril, con rival aún por definir.

Bravos también jugará contra Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo, que finalmente permanecerá en la LMB.

El rol de juegos completo de la LMB será dado a conocer la semana próxima.