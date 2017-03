Hoy miércoles se abren las taquillas del Estadio León para iniciar la venta de boletos del partido entre León y Toluca que se juega el próximo sábado y corresponde a la jornada 11 del Clausura 2017.

El costo del boletaje es de 150 pesos en Zona de Sol (puertas 5 y 10), 250 pesos en Preferente y 350 en Zona A.

Como ya es una costumbre, para este día solamente será venta para aficionados con Fierabono, quienes además de poder adquirir primero sus boletos, recibirán uno gratis, obviamente, presentando su tarjeta vigente.

Mientras que la venta al público en general será del jueves 16 al sábado 18 de marzo. Los horarios de taquilla son de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Los boletos también están disponibles en Superboletos en www.superboletos.com.

NAVARRO APARTE

El lateral felino, Fernando Navarro, fue el único jugador que el martes trabajó por separado, en lo que fue el segundo día de preparación con miras a recibir al Toluca el próximo fin de semana.

Obviamente, además de Navarro, siguen por separado el colombiano Alexander Mejía, quien esta semana será revisado de la lesión de la que se está recuperando para saber si puede jugar ya contra los Diablos y el otro es Hernán Burbano.

Navarro, no ha logrado recuperar su mejor nivel debido a lesiones y en ese sentido, Carlos Guzmán está ocupando su lugar, así que, es muy probable que para la próxima jornada, éste continúe en el once titular.

El equipo volvió a trabajar en su Casa Club la mañana del martes y este miércoles la práctica será en el estadio León, donde Javier Torrente probará con el posible once que le hará frente a la fecha 11 cuando reciban al Toluca.

Parece que en efecto, la semana sin actividad por el parón de los árbitros, le vino bien a equipos como el León, pues luego de que este torneo no han conseguido los resultados deseados, baja un poco la presión y se ven más tranquilos, pero con la mentalidad de tener una segunda parte del torneo entregando mejores cuentas.

El León es último de la clasificación general y es difícil que logren la hazaña del último semestre cuando tuvieron un arranque desastroso y llegaron hasta las semifinales, aunque hay muchos puntos en disputa y mientras haya posibilidad, van a luchar por seguir con vida.

De esta manera, La Fiera sigue mentalizada cien por ciento en el compromiso de la fecha 11 ante un rival que tiene buenos números, pero que perdió a jugadores clave como Rubens Sambueza y Enrique Triverio, por lo que deberán aprovechar esa situación.