La Secretaría de Seguridad Pública informó que realizará un estricto dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio León, hoy a partir de las 4 de la tarde.

El objetivo es brindar protección a los aficionados al fútbol y a la ciudadanía en general, para el partido León-América de hoy sábado.

En coordinación con agentes de seguridad del Estadio León, Policía Municipal instalará filtros de seguridad en todos los accesos al inmueble para que los asistentes puedan disfrutar de un partido sin contingencias.

Miembros de Policía y Tránsito acompañarán desde la entrada a la ciudad a la porra del equipo visitante, los trasladarán al Estadio León, e incluso al término del partido habrá acompañamiento hasta estar fuera de la ciudad.

También se realizará un monitoreo con cámaras de video vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) para evitar la reventa de boletos y otros ilícitos y prevenir riesgos de inseguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública, exhorta a los asistentes y ciudadanía en general a respetar el orden público, no deben ingresar banderas u objetos que denoten peligrosidad, evitar ingerir bebidas alcohólicas y prever sus tiempos de traslado durante el evento.

La Dirección General de Tránsito dispuso 85 agentes que brinden protección al peatón y den agilidad a la circulación vehicular en la zona, de estos serán 10 motociclistas y 12 patrulleros que harán recorrido permanente.

El resto estarán distribuidos estratégicamente en 39 puntos de vista para brindar seguridad a la ciudadanía.

Durante el acceso al Estadio León no habrá ningún cierre de vialidad, sin embargo se delimitará la zona por la que circulen los peatones con 150 conos para evitar algún accidente.

Asimismo, dos grúas de la Dirección de Tránsito estarán en las inmediaciones por alguna emergencia, además para el retiro de vehículos que estén mal estacionados.

Por otra parte, se informa que durante la salida de la afición el bulevar Vasco de Quiroga se convierte en un solo sentido con dirección norte-sur; la avenida del Niño en el tramo que comprende del Francisco Villa a Vasco de Quiroga se convierte en dirección poniente-oriente; al circular en el bulevar Adolfo López Mateos de oriente-poniente no se permitirá la vuelta en “U” en Vasco de Quiroga por la seguridad del peatón y no se permitirá la circulación en Calzada en dirección poniente-oriente en el tramo de 11 de julio a Vasco de Quiroga.