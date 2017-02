Antonio, el hombre acusado de asesinar a sus tres hijos en Ampliación Cieneguilla, de San Miguel de Allende, solicitó declarar ante un juez de oralidad sobre las imputaciones en su contra y en una audiencia que sería desahogada el próximo 16 de febrero, en tanto que información extraoficial señala que este viernes se desistió de la queja iniciada por la Procuraduría de los Derechos Humanos por posible violación de sus derechos constitucionales.

Este viernes trascendió y confirmaron autoridades, a condición de reservar su identidad, que Antonio solicitó al Juzgado Regional de Oralidad de San Miguel de Allende le reciba declaración sobre lo acontecido la noche en que intervinieron policías estatales en la finca que él cuidaba, en Ampliación Cieneguilla.

LOS HECHOS CONOCIDOS

Esa noche intervinieron policías estatales tras de que fueran hechas denuncias de la presencia de gente armada en el edificio, y de que en una primera intervención fueran rechazados a balazos dos agentes que tripulaban un vehículo blindado.

La finca fue intervenida luego por un operativo policial durante el cual los hijos de Antonio, de 11, 8 y 4 años de edad, quedaron muertos en un baño, cada uno con un disparo en la cabeza, y Antonio fue detenido.

El hecho no fue informado oficialmente sino más de 24 horas después por la Procuraduría General de Justicia mediante un comunicado oficial en el que imputaba a Antonio el asesinato de sus propios hijos, una tentativa de homicidio en agravio de su esposa, Juana, y el testimonio de ésta señalando a su marido como el homicida de los niños y que intentó matarla a ella.

Ese comunicado y la circunstancia de que el comunicado fue publicado muchas horas después del evento, despertó indignación entre la población, reclamos y el señalamiento de que la Procuraduría estaba ocultando la verdad y la sospecha de que los niños serían víctimas de disparos policiales.

Las sospechas contra las autoridades fueron alimentadas luego cuando la esposa de Antonio hizo declaraciones ante medios de comunicación desmintiendo que hubiese hecho esos señalamientos e indicando que cuando la policía intervino sus hijos estaban bien en el baño, así como que luego le comunicaron las autoridades que su esposo había matado a los niños, lo cual negó vehementemente.

IMPUTACIÓN

Pero esas declaraciones de ella no fueron ofrecidas en la audiencia de imputación contra su marido y éste no hizo declaración ante el juez de control que presidió dicha audiencia.

A petición de la parte acusada, a la que accedió la fiscalía, dicha audiencia fue realizada en privado, la prensa y ciudadanos que presenciaban, fueron desalojados por orden del juez de control.

Mientras transcurría la actividad judicial de este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos inició de manera oficiosa una queja para investigar el caso; solicitó informes y ordenó peritajes de todo tipo, incluida la inspección del lugar de los hechos, e inició el desahogo de cada diligencia programada por dicho ombudsman. Una investigación independiente de la Ministerial e independiente de la judicial.

En tanto, la audiencia judicial fue resuelta contra Antonio: el juez de control dijo que sí había datos de prueba suficientes para presumir que él mató a sus hijos, que intentó matar a su esposa, pero no que hubiese intentado matar a cinco policías que intervinieron y dos de los cuales lo detuvieron. Le decretó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento.

El juez otorgó al Ministerio Público para que culminara su investigación y preparara las pruebas en apoyo de su imputación, un plazo de seis meses.

El mismo plazo opera para la defensa, quien anunció que desahogaría muchas diligencias para llevar a cabo esa defensa del imputado Antonio.

REPENTINO

Sin embargo, a menos de un mes de aquella audiencia judicial, Antonio y su defensor solicitaron audiencia para que éste rinda declaración.

Por otra parte, información extraoficial a la que tuvo acceso este reportero señala que este mismo viernes fue retirada la queja que investigaba la Procuraduría de los Derechos Humanos y que había sido ratificada por familiares de Antonio.

Ninguna de las partes ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, la Iniciativa de solicitar declarar ante un juez es derecho de Antonio y su abogado, y a la audiencia asistirán sólo ellos.

Lo que pretende declarar Antonio ante el juez, por ahora, sólo lo conocen él y su abogado, y no han hecho declaraciones públicas al respecto.