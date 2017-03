Un adolescente, repartidor de una tortillería, resultó lesionado en la colonia Parques del Sur luego de chocar en su moto contra el tren.

Este martes alrededor de las 10:00 de la mañana, Brandon N. de 15 años de edad, con domicilio en la colonia Jardines de Santa Julia, circulaba a bordo de su moto con un cajón verde lleno de tortillas de maíz sobre el bulevar San Pedro, pero al llegar al punto de Timoteo Lozano y antes de cruzar la vía, chocó contra la pesada máquina.

NO LO VIO VENIR

Al parecer el joven no se dio cuenta que el tren venía cerca y repentinamente para tratar de no impactarse viró a su izquierda, pero no pudo evitar el choque contra un costado del ferrocarril, por lo que salió proyectado a un costado de la vía.

Su motocicleta quedó intacta pero el joven presentó algunas lesiones, por lo que en el momento que arribaron los paramédicos de la unidad 242 de Cruz Roja, se quejaba intensamente de los dolores que sentía a consecuencia de los daños en su cuerpo.

AL HOSPITAL

Brandon fue trasladado a la clínica T-53 del Seguro Social, a bordo de la ambulancia con varios golpes en su cuerpo pero cosciente y en condiciones estables.

Un conocido que llegó al lugar le preguntó dónde guardaba su celular para avisarle a su familia, en ese momento sacó el teléfono de entre las prendas del lesionado y avisó a su madre sobre lo sucedido, la cual le indicó que sí tenía seguro, por lo que no sería trasladado al Hospital General Regional como se pretendía en un principio.