Un adolescente repartidor de una tortillería resultó lesionado en la colonia Parques del Sur luego de chocar en su moto contra el tren.

Este martes alrededor de las 10:00 de a la mañana Brandon Villaseñor de 15 años de edad, con domicilio en la colonia Jardines de Santa Julia, circulaba sobre el Bulevar San Pedro, pero al llegar al punto de Timoteo Lozano y antes de cruzar la vía chocó contra la pesada máquina

Al parecer el joven no vio el tren y repentinamente para no impactar se viro a su izquierda pero no pudo evitar el choque contra un costado del ferrocarril.

Fue trasladado a la clínica T-53 del Seguro Social con varios golpes pero en condiciones estables.