Las etapas de Media Luna y Lajas de Oro se convirtieron en el principal atractivo de la jornada del sábado para espectadores regionales, nacionales e internacionales.

Las curvas, vueltas y adrenalina se apoderaron del itinerario del Rally Guanajuato 2017 en su penúltima jornada, con un ambiente que pusieron principalmente los aficionados.

La expectativa estaba en el aire antes de correr las nuevas etapas para la competencia, unas que despertaron gran interés.

La gente se abarrotó hasta donde pudo en los caminos, cumpliendo las expectativas de cada etapa, como en años anteriores, en que más de 20 mil aficionados ocuparon los caminos.

Uno de los atractivos fue Lajas de Oro, una etapa diseñada para la fecha mexicana del WRC este año, caracterizado por una vista única entre vueltas y giros que lo hicieron especial.

La gente empezó a llegar desde temprano, a la segunda etapa de ayer, con peatones yendo y viniendo en lo que se convirtió en un dinámico arranque matutino entre una llovizna que no perdonó.

El que amainó un poco fue el frío, que con todo y lluvia, no impidieron unos 3 mil aficionados en los caminos que se integraron para poner el color desde el principio.

El primer carro en pasar, el de Elfyn Evans, elevó los decibeles y ovación, con una pasada que cumplió las expectativas para lo que vendría.

Después, vinieron otros como Jari-Matti Latvala, Stephane Lefebvre, Lorenzo Bertelli, Hayden Paddon, Ott Tanak, o Juho Sunninen, disminuido entre un catarro que lo atacó en días pasadas.

Uno a uno, los gritos no dejaban de escucharse, con la gente acaparando el mejor lugar posible, en las laderas, cerritos y hasta una casa que rentaron para subirse a la azotea, donde la vista era inmejorable.

Esa misma casa fue el lugar donde un ladrillo faltante en la pared permitió que sacaran una cámara go-pro que observó de cerca el paso de los coches WRC, WRC2 y NACAM.

EL ESPONTÁNEO

Así transcurrió la mañana y tarde, con los esperados Thierry Neuville, Dani Sordo, Sebastien Ogier y Kris Meeke, que fueron precedidos por un espontáneo.

Se trató de un señor que recorrió casi un kilómetro de tramo mostrando tan buena forma física como imprudencia, entre los silbidos del público.

Las ‘mentadas’ y saludos fueron devueltos por quien sólo quería una escalera para ver mejor el espectáculo, luego escoltado por la seguridad del tramo.

Por supuesto que tampoco podía faltar la causa mexicana, enarbolada en el vitoreado Benito Guerra y el NACAM Ricardo Triviño, que fueron recibidos con aplausos y una bandera tricolor en lo alto de una lomita.

El apoyo fue tal que se entonó el “México, México” a coro, con una etapa que cumplió tanto como El Brinco y Media Luna, mostrando sus capacidades para permanecer en la memoria de los asistentes.