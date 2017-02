Agrada a Torrente la actitud esmeralda

El técnico argentino del León, Javier Torrente, notó un mejor desempeño de su equipo que de Santos Laguna, que tuvo para matar pero no lo hizo.

Contrario a eso, León mostró actitud, que es lo que más rescata el sudamericano.

“Yo ví actitud, cuando el plantel se brinda y corre como corrió, se mata, está defendiendo el orgullo de competir y dejar dentro del campo el esfuerzo, el nombre de cada uno de ellos”

“Estuvimos dos veces abajo y el equipo mostró carácter, hombría, rebeldía, si hubiésemos logrado empatar antes, hubiésemos podido terminar ganando porque el funcionamiento y la actitud a lo largo de todo el partido fue para merecer el triunfo”, señaló.

Torrente calificó como positivo el empate por el momento que viven, pero insistió que urge ganar.

“Necesitamos empezar a ganar, empatar después de haber estado abajo, y que varias veces entramos 2-1, haber podido cambiar esa racha y llevarnos algo, es positivo”.

“Me alegra (la actitud) porque significa que estamos vivos, ahora tenemos que ir a Guadalajara y luego cerrar con Morelia la semana próxima en Copa, es un trámite que necesitamos ganar, y sigamos sumando minutos que nos permitan recomponer el nivel que alguna vez mostramos”, ahondó.

SILENCIO

El entrenador no quiso emitir declaraciones respecto a los cambios que realizó, entre los que ingresó Mauro Boselli para marcar como no lo había hecho en el torneo liguero.

“Son cuestiones que guardo para la intimidad del grupo, no es aconsejable hablar de salidas ni entradas”, dijo, aunque sí habló de lo que representa el empate.

“Esperemos que este primer punto, estando dos veces abajo en el marcador, sea el punto de partido para comenzar a obtener los puntos que merecemos”, indicó.

El entrenador destacó el nivel y aporte de Elías Hernández, Luis Montes, Germán Cano y Mauro Boselli, dando a entender que podría usar a dos centros delanteros para el siguiente partido de Liga, ante la falta de juego en Copa.