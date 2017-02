Con 52 minutos este torneo de liga, Elías Hernández, volante del León, se convirtió en una de las sorpresas para el amistoso de preparación de la Selección Mexicana ante Islandia, algo que el jugador, no esperaba.

“Contento, vengo de la recuperación y no lo esperaba, pero contento por una oportunidad importante a pesar de ser un amistoso, hay que aprovecharla, no se presentan todos los días, va a ser importante tener minutos y hacer un gran papel”, dijo.

Hernández inició el torneo en recuperación, ha jugado menos que en la Copa MX, donde ha tomado mayor confianza, dice estar bien físicamente, se siente bien al ser observado por el cuerpo técnico del Tri, comandado por Juan Carlos Osorio.

“Vengo regresando de la lesión, no he jugado de titular, he tenido pocos minutos pero es más por esa cuestión, porque sé que no tengo que demostrar nada, sí tengo que hace las cosas lo mejor posible, y demostrar la calidad que hay”, mencionó.

Elías dice estar a disposición del seguimiento de cara a Copa Oro, que por su proximidad con Copa Confederaciones dividiría al equipo mexicano. ¿Se ve jugando el verano con el Tri?

“Claro que me veo jugando, todos queremos estar ahí, quiero estar lo mejor posible lo más rápido que se pueda, va a haber una gran oportunidad para todos, hay que tratar de aprovecharla”, señaló para luego comentar que la convocatoria se da por lo que ha venido haciendo y no por su actualidad.

“No es por el momento que se vive ahora, es una convocatoria por el tiempo que he tenido jugando bien, lo tomo de esa manera, es un recompensa al trabajo que se había tenido haciendo, y con la idea de tratar de hacer un buen papel para que en las próximas convocatorias sea uno tomado en cuenta”, indicó.

NAVARRO TENDRÁ LA SUYA

Hernández analizó la situación de su coequipero Fernando Navarro, quien espera una oportunidad con México.

“Pensé que (Fernando Navarro) iba a estar ahí por cómo ha venido jugando, nos hemos entendido muy bien, defensivamente cumple con todo los requisitos y ofensivamente te aporta demasiado, sorprende que no haya estado, pero sabemos que esto es así, en su momento le llegará la oportunidad”, opinó al tiempo da manifestarse a favor de que los mexicanos como Navarro le ganen lugares a los foráneos como Juan Francisco Cornejo.

“Han llegado muchos más extranjeros, pero como mexicanos no podemos permitir que nos ‘roben’ el lugar, por así decirlo, tenemos que demostrar que también tenemos calidad, que hay capacidad para hacer las cosas bien dentro de la cancha, acá hay bastantes mexicanos que están haciendo bien las cosas, jóvenes que están aprovechando, esperemos que así sigan y se mantenga así por mucho tiempo”, comentó.

Finalmente, se manifestó respecto al tema de los partidos de México en Estados Unidos, en medio de una tensión diplomática y política que enfrentan los paisanos en la Unión americana.

“Son cuestiones de la Federación y cosas en las que uno a veces no puede opinar, como mexicano se está viviendo una situación complicada, pero el mexicano siempre va a estar en todos lados, y donde menos lo quieren es donde más está, la situación se tiene que arreglar y se va a componer”.

“La gente tiene bastante temor con esta situación, pero esperemos que se hagan presentes y que el espectáculo sea posible para toda la gente que muchas veces no tiene la oportunidad de poder ver a sus jugadores, a sus equipos” concluyó.