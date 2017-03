Las obras de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán arrancaron de López Mateos a Álvaro Obregón como primera etapa. Los comerciantes y usuarios, por su parte, agradecieron las remodelaciones pero esperan que estas se lleven a cabo con rapidez.

Actualmente, justo en la calle que conduce al Calvario y la Miguel Alemán, pueden verse los inicios de la obra. Los vehículos y transeúntes paran a cualquier hora, mientras que un letrero anaranjado anuncia los trabajos y un agente de Tránsito pone el orden.

Para Evelia Jasso, madre de familia que asiste constantemente al Descargue Estrella a surtirse de víveres, tiene actualmente 67 años. Recuerda desde niña la avenida, cuando el pavimento no estaba tan dañado y las calles no estaban rodeadas de delincuentes. Señala que, afortunadamente, ya no habrá tanto suelo maltratado y por fin la situación mejorará.

Por otro lado, Alfredo Navarro, conductor y usuario de la Miguel Alemán, tanto en camión como en coche y a pie, señala que espera que las obras no tarden mucho. “Desgraciadamente aunque son necesarias y son buenas, a veces se llegan a tardar demasiado. Solo esperamos que no haya problema como en otras partes de la ciudad, y posiblemente afecte al tráfico”.

El vendedor de paletas y helados Héctor Valenzuela, quien tiene más de 20 años dedicado a la venta de su producto por la avenida Miguel Alemán, señala que otro aspecto que puede procurarse es, sin duda alguna, el de la seguridad y vigilancia, que siempre ha hecho falta en la transitada avenida.

“Viene gente de todo el estado, y de muchas comunidades y municipios. Por lo mismo los asaltantes siempre andan al acecho. Esperemos que mientras trabajan las obras mejoren esas situación, que es urgente no solo en León sino en toda la ciudad”.

CÉLEBRE RUMBO

La avenida como tal es uno de los más celebres rumbos en todo León. Abundan historias acerca de ella, no solo respecto a crímenes y delitos, sino a su importante característica como uno de los centros de comercio emblema de León. Hay hasta videos que muestran, en Youtube, como ha ido creciendo, así como sus más importantes rumbos.