El secretario general del PAN en Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico, aseguró que el partido está atento para evitar que los funcionarios públicos o los militantes comiencen a trabajar en el fortalecimiento de una aspiración política ante la cercanía del 2018.

Y es que en los últimos días se ha ventilado y se ha dejado entrever, que los diputados federales Miguel Salim Alle y Ricardo Sheffield Padilla, estarían buscando la candidatura a la alcaldía de León en 2018.

Pidió a quienes aspiren a un cargo de elección popular, seguir trabajando y dar resultados para fortalecer al partido y no a una posible candidatura. Asimismo, aseguró que la dirigencia ya ha dejado en claro a los militantes que se tendrán que esperar los tiempos.

“Nosotros como partido vamos a estar muy al pendiente de cómo se están comportando cada uno de ellos, porque el día de mañana les diremos que hicieron cosas que estaban fuera de la normatividad del partido, y se les podrá requerir, llamar y se pueden dar amonestaciones que son llamadas de atención porque no hay reglas y estamos atentos a eso”, declaró.

Ruiz Chico recordó que en la reunión estatal de estructuras municipales del partido que se realizó el 28 de enero en Irapuato, se lanzó un llamado a los militantes para que trabajen desde la trinchera en donde están a fin de lograr el fortalecimiento de partido y esperar para trabajar en las aspiraciones políticas que pueden llegar a tener de cara al 2018.

“Este año es muy importante porque hay que hacer mucho trabajo de tierra, invitamos siempre a quienes estén dentro de un cargo público, llámese legisladores, llámese directores, funcionarios municipales o estatales o de cualquier índole que estén al interior de nuestro de partido, que deben de trabajar mucho en la trinchera que ahora les corresponde, porque el principal objetivo es fortalecer al partido, no a un beneficio personal o con miras a una candidatura”.

DEFINICIÓN

Precisó que en septiembre de este año la Dirigencia Estatal del PAN deberá de definir los mecanismos de elección de candidatos, por lo que reiteró que no es momento para que nadie comience a trabajar en una candidatura.

“Nosotros como partido estamos obligados a notificar a los institutos electorales cuáles serán los mecanismos de elección de candidaturas, en nuestro partido sólo hay dos, ya sea a través de una asamblea interna o una designación, pero para eso todavía falta tiempo. Yo diría que no nos calentemos y que nos esperemos y que sigamos trabajando por el partido”, resaltó.