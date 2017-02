El Diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, aseguró que está totalmente concentrado en su actual encomienda legislativa por lo que descartó que “en este momento”, este interesado en buscar por segunda ocasión la alcaldía de León.

Al ser cuestionado en torno a sus aspiraciones de cara al 2018, se limitó a señalar que por ahora trabajará de lleno en dar resultados desde el Congreso de la Unión.

“A mí no me va a distraer el tema de las candidaturas en el 2018, lo digo abiertamente, estoy trabajando como diputado federal, no me va a distraer ninguna candidatura en este momento y los resultados lo va a calificar la ciudadanía y ya en su momento la ciudadanía dirá qué candidatos quieren, pero primero hay que presentar resultados en lo que estamos haciendo”, declaró. +

LO MÁS IMPORTANTE

Aunque, dijo que todos los políticos tienen aspiraciones, reiteró que lo más importante para él en este momento, es lograr sacar adelante las iniciativas que está promoviendo en beneficio de los guanajuatenses y de los mexicanos.

“La ciudadanía, hoy busca resultados y, hoy, estoy trabajando de diputado federal y para eso me pagan, estoy concentrado al cien por ciento como diputado federal, estoy empeñado por dar resultados. Hoy estoy presentando el tema de la iniciativa de los vuelos moderados y el del Aeropuerto del Bajío y no voy a descansar hasta sacar adelante estos asuntos”, indicó.

Respecto al esquema de la reelección señaló que será fundamental que el Partido Acción Nacional escuche a la ciudadanía y sobre la definición de los métodos de elección de candidatos resaltó que se deberá de escuchar a la militancia.

“Los mecanismo del partido están muy bien definidos y puede ser por elección o designación pero hay que darle un peso muy grande a la militancia (…) mi postura es que hay que darle importancia a la militancia, que ésta dé su opinión”, concluyó.