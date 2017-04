Aunque acepta que no está para jugar 90 minutos, el colombiano Alexánder Mejía se puso a disposición del cuerpo técnico luego de atravesar un auténtico calvario por la primera lesión que lo marginó de las canchas por un tiempo prolongado.

El jugador agradece la nueva oportunidad de jugar ya que realizó varias rehabilitaciones y fue a algunos lugares como Pachuca, donde fue operado por una infección en el pie, una experiencia dolorosa, luego de una apresurada reaparición contra Tijuana, en la fecha 5.

“No es que me haya adelantado sino que me agarra una infección en un punto que nunca me cerró, al día siguiente me levanto con el pie que no podía afirmarlo, me hacen un lavado quirúrgico donde se habla de casi mes y medio fuera, me excedí en los tiempos y la recuperación”.

“Tuve que viajar a Pachuca a que me hicieran en lavado quirúrgico, fueron casi dos horas de cirugía, la angustia fue mucha, pensé muchas cosas”.

Por su cabeza pasó el retiro del futbol, sin embargo con la ayuda de la gente que lo rodea, está seguro que volverá a su mejor nivel, con buenos momentos en su equipo y Selección Colombiana.

“Además de perderme las finales, también me perdí la ida a la Selección (Colombiana), ya me había consolidado y adaptado a lo que el equipo quería, no tengo tanta paciencia para esperar, uno quiere estar, y me llenó de tantos pensamientos de angustia, uno mezclaba la parte deportiva y la familiar pero tengo personas que me ayudaron a seguir adelante, gracias a Dios”, aseveró.

¿Cómo está hoy?

“Ya estoy totalmente recuperado, hay una molestia pero con el pasar de los partidos va a desaparecer, me hecho revisiones y no hay nada que pueda generar otra recaída, me estoy colocando a punto, he tenido una mejora”, mencionó para ponerse a la orden de los minutos que pueda jugar.

El cafetalero aseguró querer seguir en el equipo para volver al lugar que lo tuvo en el primer plano futbolístico

“Tengo contrato dos años más, quiero seguir acá en León, me siento muy feliz y familia también está muy contenta y acá estamos para entregarlo todo”, mencionó, quien se siente para jugar casi 60 minutos.

LIGUILLA POSIBLE

Su optimismo lo lleva a pensar incluso en pelear hasta el final por la liguilla.

“Es complicada mas no imposible la calificación, pero así como hemos tenido seguidilla de derrotas, por qué no uno puede encaminarse en ganar 3 o 4 partidos y treparse en los de arriba, cualquiera puede perder 2 o 3 partidos y va abajo(…) hay tiempo para recomponer y hay que sufrir como se sufrió en Monterrey para conseguir algo importante”, ponderó.

Ahora, sigue Veracruz, un rival del que conoce la situación del tema porcentual, y que sabe no regalarán nada el sábado.