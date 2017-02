El colombiano Alexander Mejía, continúa en fase rehabilitación y se prevé que estará listo hasta dentro de dos semanas más, informó el médico del equipo León, doctor Valentín Villa.

El colombiano ha sido una de las bajas que más ha resentido el equipo, pues desde que se lesionó antes de cerrar el año, no ha podido estar al cien por ciento y aunque ya había reaparecido sufrió una contusión en el tobillo. Y, La Fiera no encuentra quién lo sustituya.

Ayer Villa informo que Mejía estaba bien, después de haber sido operado del Trigonum.

“Es una patología muy poco frecuente por un hueso extra que hay en el cuerpo, no nos evolucionaba adecuadamente para salir de la lesión del tobillo”.

Agregó que luego de haber sido atendido quirúrgicamente, tuvo participación a las tres semanas y sufrió una contusión y una inversión forzada del tobillo operado.

“Le empieza a generar molestia nuevamente, por lo cual lo volvimos a llevar al Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA), ubicado en Pachuca, avalado por FIFA”, explicó Villa.

“El médico quirúrgico decide diferir el apoyo por una semana para iniciar su incorporación en un par de semanas más. Estamos en esa fase de rehabilitación y de reincorporación con Alex Mejía”.

RECODO, DOS SEMANAS

Sobre Christian ‘Recodo’ Valdez, dijo que trae una contractura muscular por una hiperextensión de la extremidad, lo que le llevará de una a dos semanas fuera.

Y de Luis ‘Chapo’ Montes, informó que trae una contusión en el quinto metatarso, por lo que descartaron una posible fractura.

“Vamos a manejar para desinflamar la zona de la contusión”, así que estaría sin problemas para el sábado.

“Esperemos y vamos a agilizar y a trabajar a doble sesión fisioterapia con ellos para tratarlos de incorporar lo más inmediata posible”.

De los problemas que impidieron que Nacho González entrenara al parejo la semana pasada, informó que tuvo una contractura, pero trabajó por fuera y pudo alinear contra Santos y ya el lunes se integraría poco a poco con el grupo.

Sobre los calambres de Osvaldo Rodríguez en los últimos partidos, dijo: “No tiene ningún dato que nos haga prever o que nos haga pensar que esto está predisponiendo a la presencia de calambres en la parte electrolítica, en la parte endócrina, en la parte de la actividad física”.

Pero lo revisarán para descartar que sea algo fuera de lo físico.

El doctor Valentín Villa, se comprometió a mantener informados a los medios sobre la parte médica del equipo.