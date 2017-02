Aunque la Feria León 2017 concluye formalmente mañana 7 de febrero, el día 8 habrá un acontecimiento que ya es una tradición en la Feria desde hace décadas: el remate de los “gritones”, que ofrecen cobijas, trastes y otros artículos para el hogar hasta con un 30% de descuento.

Desde el fin de semana, así como hoy lunes y mañana martes, los “gritones” ofrecieron y ofrecerán sus productos, aunque en opinión de algunos, este año no fue precisamente el mejor.

Jaime Luna es uno de los muchos vendedores de la sección de remates de la Feria. Tiene alrededor de 25 años viniendo a León desde Tlaxcala. Reconoció que este 2017 no ha sido un buen año, pero aun así ha habido otros aún peores.

“Esperamos el 8 para el remate, que tendremos descuentos de 20 % y 30 %”, expresó.

José Hernández, también de Tlaxcala, coincidió que este año no fue del todo óptimo.

“Quién sabe si por el ‘gasolinazo’ o por el dólar, pero no fue lo que esperábamos. Ahora viene el remate del último día, queremos que todo se acabe”, expresa.

El vendedor de vajillas y utensilios de cocina Fernando González espera, como tantos, ofrecer sus productos el día 8 de febrero.

¡A POR COBIJAS!

En cuanto a los clientes y visitantes de la Feria, no faltaron quienes se prepararon para el 8 de febrero, como es el caso de Estefanía López, quien visitaba la Feria ayer domingo y señaló que aguardará hasta el 8 para comprar cobijas con estampados de dibujos animados que quieren sus dos hijos: una niña y un varón.

Por su parte, Claudia Monjaraz advirtió, mientras se daba una vuelta entre tazas, vajillas, platos y cucharas, que las ofertas de esa zona de la Feria son “buenísimas” y que cada año aprovecha la época de la Feria para surtirse.