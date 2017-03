León es una ciudad cuya riqueza cultural y social en Semana Santa aumenta, no solo con los tradicionales Via Crucis, sino con una gama de costumbres que van desde tomar nieve hasta rezar el rosario. José Luis García Galiano, académico e investigador, habla al respecto para EL HERALDO.

García-Galiano Robles fue director del Instituto Cultural de León, durante muchos años coordinó el programa “Vive la Pasión” y es académico de estos temas en diferentes universidades. Para él, la Semana Santa leonesa está repleta de muchísima vida cultural. García-Galiano tiene más de 18 años dedicado a estudiar las tradiciones leonesas, recorriendo no solo la ciudad sino comunidades rurales: cada una con sus tradiciones y su riqueza.

“En León la Semana Santa se vive con mucha intensidad, pues se tiene una filosofía social que le da fuerza al pensamiento cristiano, pues fue bastión y punto definitivo al término de la Guerra Cristera, por lo que la fe está fuertemente vinculada”.

Además de la ritualidad, hay trabajo manual de miniaturas, para la visita de los Siete Templos. Además, en materia de arte popular vale la pena visitar las ofrendas a la Virgen de Dolores y el Señor de la Pasión en dos de los barrios más emblemáticos y antiguos de la ciudad: Coecillo y San Miguel. También se hacen variedades de pan especialmente para la época.

¿YA LLORÓ?

En cuanto a la cocina, destacan “Las Siete Cazuelas” comida especial para la temporada, que contiene habas, nopales, camarones, pero nada de carnes rojas. Otro ritual es el de “Las lágrimas de la Virgen” que se ofrece en las casas paletas y aguas frescas, durante el jueves santo.

Los lugares típicos para vivir el Via Crucis son Barrio de Guadalupe, Chapalita, San Miguel y El Calvario. Colonias centenarias donde se hace la representación. Por la noche, en el Coecillo destaca la procesión del silencio.

“La tradición abarca no solo las artes, sino la sociedad y la gastronomía” enfatiza el académico.