La cuenta regresiva para la décima reunión de exalumnos de la Preparatoria Oficial León dio inicio, en esta ocasión se estará celebrando el 25 de febrero en la Hacienda del Conde, misma a la que se espera una asistencia de más de 800 personas.

“Lo que buscamos es la convivencia entre exalumnos de la Preparatoria Oficial, ese es punto principal, en segunda instancia lo que buscamos es recaudar fondos que son utilizados en beneficio de la misma comunidad, este año el evento no será en San Miguel, este año lo llevaremos a Hacienda del Conde, este año la gran variedad será la participación de Teo González, además de ello música en vivo, buena comida y las tradicionales rifas” comentó en rueda de prensa, Tomas Botello, miembro del comité organizador.

“El objetivo es que todos los exalumnos se sientan parte su escuela, afortunadamente en estos años hemos notado que muchos excompañeros sigue enamorados de ella, el dinero recaudado será invertido en mejoras de la institución aun no sabeos en que parte, eso ya depende también de lo que platiquemos con las autoridades de la escuela…la idea surge del hecho de querer reunir a un grupo de amigos, la idea se propagó y el primer año se reunieron cerca de 300 exalumnos” palabras de Sergio Mora, presidente de la Fundación de la Universidad de Guanajuato.

Los boletos para poder asistir a esta décima reunión de exalumnos de la prepa oficial ya están a la venta, los mismos pueden ser adquiridos en los teléfonos 7129666 y 7199719 con Elvia Mora, el costo es de $400 p/p (no incluye bebidas alcohólicas).