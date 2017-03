Las tres empresas donde ocurrió el incendio en la colonia Valle de León, serán sancionadas con multa de hasta 35 mil pesos si no contaban con medidas contra riesgos de siniestros, expuso el director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza.

Aparte la Dirección de Desarrollo Urbano, revisa si contaban o no con permiso de uso de suelo para funcionar en una zona habitacional, o serían sancionadas y reubicadas de ese lugar, a lo cual determinará la autoridad una vez que se concluya y se tenga el resultado de la investigación que se realiza.

El incendio en la recicladora, el almacenamiento de autopartes y el estacionamiento de la empresa Kenworth, es una llamada de alerta para las demás empresas de las distintas zonas de la industria, comercio y servicios de la ciudad, para que adopten y actualicen sus medidas preventivas contra riesgos de siniestros, enfatizó el Director de Protección Civil.

Destacó que la reacción inmediata, oportuna y coordinada del equipo de emergencia municipal y estatal permitió combatir y sofocar el incendio, evitando que alcanzara mayores proporciones y se protegió a los habitantes de ese sector de la colonia Valle de León.

“Una vez más se exhorta a los empresas de industria, comercio y servicios, a plazas comerciales de la ciudad, que tomen muy en cuenta el siniestro sucedido en estas tres empresas, para que revisen, adopten, mejores, modernicen, se capaciten, contra riesgos de incendios, que protejan sus patrimonios y garanticen la seguridad de ellos mismos, de sus trabajadores, empleados y hasta de sus familias”, recalzó Salomón Ocampo Mendoza.

Protección Civil por su parte les ofrece asesoría y orientación gratuita a las empresas, plazas comerciales, hoteles, restaurantes, entre otras ramas de la industria, comercio y servicios para que adopten y mejores sus medidas preventivas y seguridad contra riesgos de siniestros.

Además, las autoridades de Protección Civil, realiza supervisiones directas para hacer un levantamiento directo en las empresas con el fin de verificar si cuentan o no con las medidas preventivas adecuadas contra riesgos de siniestros, señaló.

¡DANTESCO!

En el combate en el dantesco incendio de las tres empresas en Valle de León, participaron 88 elementos de los distintos cuerpos de emergencia del municipio y del estado: 24 del Heroico Cuerpo de Bomberos de León, 9 unidades, 3 cisternas, de las cuales 2 de 10 mil litros de agua, 1 de 20 mil litros, 5 motobombas, 2 bombas.

Así como 17 elementos de Protección Civil, 7 unidades; 30 0ficiales de policía, 10 unidades; 9 agentes de Tránsito Municipal, 7 unidades; 1 persona de gestión ambiental, 1 unidad; Del Sistema de Urgencias del Estado 1 ambulancia, 2 personas; de Felinos 1 unidad, 2 personas; 1 pipa del SAPAL; 3 ambulancias de Cruz Roja, 1 unidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, refrendó su compromiso con la ciudadanía de brindar protección a las familias y a su patrimonio, como así se demostró en la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad y emergencia en el combate y sofocación del incendio y en desalojar y poner a salvo a 550 personas de 53 casas y un anexo cercano del siniestro, en alrededor de más de 100 metros a la redonda.

Entre las afectaciones del incendio se encuentran 32 vehículos, 2 pipas, 2 tolvas, 1 torton de redilas, 1 pick up, 1 sedan, 2 tractos, 2 cajas secas, 1 caseta-oficina, 12 contenedores vacíos con capacidad de mil litros.