El gobernador Miguel Márquez Márquez, anunció que en León se ejercerán más de 476 millones de pesos en infraestructura educativa y 30 millones de pesos más para obras en el Macrocentro Deportivo de León 1.

En gira de trabajo en León, Miguel Márquez Márquez, junto con el alcalde Héctor López Santillana, entregaron el nuevo plantel que comparten la Escuela Primaria Urbana 42 y la Secundaria Anexa a la Normal en beneficio de mil alumnos, con inversión de más de 14.3 millones de pesos, en la colonia Lucero II.

Ante la petición de padres de familia, alumnos y del director Ricardo Morales, tanto el gobernador como el alcalde, anunciaron la construcción del techo del patio cívico y cancha de usos múltiples para este año.

“El año pasado le invertimos 239 millones de pesos a León en materia educativa, y me comprometí que para este 2017, siendo un año complicado, difícil donde los recursos se acortan, en Guanajuato le estamos invirtiendo más y va el doble para la educación en León con 476 millones de pesos”, enfatizó.

El plantel cuenta con: Módulo 1 con 5 aulas, área administrativa y servicios sanitarios y escaleras; Módulo 2 con 7 aulas, escaleras y servicios sanitarios; Módulo 3 con taller polifuncional y laboratorio de ciencias; además se construyó patio cívico, 2 canchas de usos múltiples, pórtico de acceso, cisterna, bebederos y cámaras de vigilancia.

En el Macrocentro Deportivo León 1, el mandatario estatal, el alcalde, y el director del Comité Deportivo Estatal (CODE), Isaac Piña, entregaron una cancha de fútbol rápido, cancha de usos múltiples y trotapista, con una inversión de 6.9 millones de pesos.

Con la finalidad de que los espacios deportivos se encuentren en buenas condiciones en beneficio de las familias leonesas, el gobernador Miguel Márquez Márquez, anunció más de 30 millones de pesos para el 2017 en infraestructura para el Macrocentro Deportivo de León 1.

Ahí anunció ante colonos, niños y padres de familia “Vienen otros 30 millones de pesos para ésta Deportiva de León I, la vamos a dejar de primera, me comprometí a impulsar las mejores obras para los que menos tienen”.

“Vamos a dejar una deportiva digna, hoy tienen uno de los mejores Centros Acuáticos no de México, sino de América Latina, y lo tienen aquí, también un Centro Multidisciplinario con 20 disciplinas, ahora una trotapista y patinódromo, habrá lugar para todos”, agregó Márquez Márquez.

¡MÁS TOCHITO!

El gobernador también anunció que con el Ayuntamiento se trabajará en el proyecto de construcción del Parque Lineal en la colonia León 1 y además con diversas ligas deportivas se impulsará la construcción de una cancha pública de futbol americano.

En la Deportiva León 1, el gobierno estatal ejecuta obras por 14 millones 515 mil 106 pesos, las cuales benefician a 1 millón 200 mil habitantes.

Se tiene en proceso de construcción el campo de tiro con arco, con trabajos de trazo, nivelación y mejoramiento de terreno, supervisión de establecimiento de la primera, segunda y tercera poda, acabados y mesa marca Play All.