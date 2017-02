Hasta este sábado no había sido entregado el informe de medicina legal de reconocimiento de los restos encontrados en el rancho Las Toronjas, que confirme plenamente el hallazgo de un brazo humano cuando perros del lugar lo mordían, y según las autoridades, no había aún indicios de otros restos en la zona.

Jesús Aguilera Candelas, coordinador de investigación de homicidios, se expresó en ese sentido en relación con el brazo humano (según la inspección que hicieron autoridades, de esos restos en el lugar de los hechos) que arrastraban perros del rancho mencionado, cuando uno de los habitantes del lugar lo descubrió y avisó a las autoridades.

REQUISITO

Dijo que un requisito indispensable de las indagaciones eran la observación de medicina legal y el rendimiento del correspondiente informe del Servicio Médico Forense, pero a falta de ese informe, este sábado señaló que para la autoridad aún no se considera comprobado que se trate de restos humanos.

Dijo que los agentes de investigación criminal que indagan en el caso harán una inspección más extensa del lugar donde fueron encontrados dichos restos.

Añadió que no se conoce cuánto tiempo tendrían en proceso de descomposición ni si presenta huellas de lesiones.

Hasta ahora, según las autoridades, no se ha determinado si los restos proceden de la comisión de un homicidio o no.