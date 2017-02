El coach de las Abejas de León, Mario Andriolo, sabe que casi están fuera de toda posibilidad de calificar a los playoffs, pero sentenció que en lo personal no se siente eliminado y que pelearán hasta lo último.

“Yo no me siento eliminado, vamos a pelear hasta el final, mi característica siempre fue perseverante, sigo dando lo mejor de mí y lo que esté a mi alcance, después el tiempo dirá, lo que pasa que aquí si no ganas, el entrenador es el responsable”.

Sobre las bajas de McHugh Mattis y Rayes Gallegos, informó que fueron por lesiones y por bajo rendimiento, pues el primero tenía más de 20 días que no entrenaba y se resentía, y Gallegos bajó también por lesión, “vamos a ver si el equipo reacciona de otra forma”.

Agregó que con Michael Lizárraga, estaban jugando mejor que con Mattis en la cancha, “por eso estoy apostando a eso, a ver si en la reducción del equipo podemos dar más tranquilidad”.

Añadió que el problema es jugar de visita toda la segunda vuelta, “y creo que estos partidos no era lo que estábamos buscando, el torneo estuvo cuando perdimos los dos juegos en Ciudad Victoria, teníamos que ganar por lo menos uno”.

Apuntó que les han ganado a los rivales con los que están peleando el pase, pero estos han sacado triunfos valiosos como Zacatecas ante Soles, Indios a Toros de Nuevo Laredo.

El equipo estuvo en el Colegio Valladolid para convivir con los jóvenes, por lo que continúan con su labor social, además, por la noche tendrían retas nocturnas en las canchas del Malecón.

Abejas visitará el jueves y el sábado a las Panteras de Aguascalientes, serie en la que pretenden regresar con un resultado que les permita seguir con vida.