En sesión extraordinaria, el pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría la apertura de cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas irregularidades de funcionarios de la pasada administración en la licitación del contrato de recolección de basura del 2014.

Con el inicio del procedimiento se atiende la resolución presentada por el Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) instruida por el Congreso del Estado.

El contexto refiere que ASEG concluyó la indagatoria, cuyos resultados revelaron conductas infractoras en los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.

A partir del acuerdo edilicio, la Contraloría iniciará una investigación contra ex funcionarios y regidores de la pasada administración de las áreas de Comisión del Medio Ambiente Sustentable, Comisión Técnica Especializada, y Consejo Directivo del SIAP-León.

La aprobación edilicia fue de 8 votos a favor y dos en contra, con las ausencias justificadas del síndico Carlos Medina Plascencia y de los regidores José Luis Manrique Hernández y Federico Zermeño.

El voto en contra fue de los regidores Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras Guerrero.

LAS OMISIONES

La Contraloría Municipal ventiló que los procedimientos de responsabilidad administrativa se fincarán por la aprobación de las bases de licitación pública para el otorgamiento de la concesión de servicios de recolección y traslado de residuos.

Se advierte que no se establecieron las condiciones técnicas, administrativas y financieras los requerimientos respecto al número de unidades, características específicas, costos, rutas, turnos, número de toneladas a recolectar y número de población a atender.

En cuanto a los criterios de evaluación se omitió señalar en las bases para la licitación los criterios y formas para la evaluación de los ofertadas presentadas por los participantes.

Otro rubro se refiere al dictamen de licitación pública generada por la Comisión Técnica Especializada, donde se aceptaron propuestas de los participantes ganadores aun cuando éstos no cumplieron con el total de las condiciones de la licitación ni en la junta de aclaraciones.

Se omitió sustentar el análisis costo-beneficio el dictamen sobre la imposibilidad de prestar el servicio de recolección por parte del municipio.

CRONOLOGÍA DE LA SESIÓN

Se justificó la abstención del voto de la regidora Norma Patricia López Zúñiga por razones de parentesco con una integrante de la pasada administración.

López Zúñiga solicitó un posicionamiento ante el pleno sobre el tema de la licitación de la basura, mismo que fue le fue concedido por el alcalde Héctor López Santillana.

Pidió asumir el carácter constitucional que imponen facultades y responsabilidades que obligan al Ayuntamiento que debe asumir con la debida importancia, “más cuando se trata de la vida y condiciones de seres humanos”.

“La información que prematuramente hoy se nos presenta, debería ser valorada en todas sus partes y actos, así como de verificar exhaustivamente a fin de no cometer errores que pudiesen en un determinado momento hacer que todo el proceso se caiga por un tecnicismo que no se revisó”, dijo.

“Al final, e independientemente del resultado, le debemos a la sociedad un trabajo de consciencia que garantice un proceso justo y apegado a Derecho”, agregó.

“Me gustaría que así como esta administración se ha esmerado tanto en evidenciar lo que supuestamente tuvo irregularidades en la anterior administración, ojalá también se empeñara en replicar la inversión y las acciones y obras que se realizaron, muchas de las cuales al día de hoy siguen ejecutándose e inclusive se siguen inaugurando por medio de esta administración”, comentó.

Pidió a los regidores que no ganen las ansias por revanchismos políticos y por querer llevar a la anterior administración a pagar cosas que a su punto de vista, parecen malas.

EL DEBATE

Siguió con la uso de la voz el regidor Jorge Arturo Cabrera, quien pidió la suma de voluntades a este acuerdo.

“Los ciudadanos quieren saber qué pasa, qué fue lo que ocurrió con las administraciones municipales, yo creo que el que nada debe nada teme y los imputados tendrán su espacio para presentar sus evidencias, si es que la tienen, nosotros debemos partir de un principio de servir a la gente, no de servir a grupos, no de servir a partidos (…)”.

El regidor Sergio Contreras justificó su voto en contra, no en relación al procedimiento, “pero nos estamos saltando un procedimiento como marcan las leyes y corremos el riesgo, una vez más, que perdamos en tribunales lo que queremos hacer bien en tema de transparencia”.

Siguió Salvador Ramírez para manifestar el motivo de su voto en contra al igual que lo hizo en la Comisión de Contraloría porque “nuevamente nos llevamos la decepción que inicia un procedimiento de manera atropellada y sin que haya el estudio debido”.

Recordó que apenas ayer se citó a la Comisión de Contraloría para estudiar un dictamen de cientos de páginas, y “deja mucho qué desear en cuanto a la seriedad del Ayuntamiento de León, que debería de ser uno de los que sus procesos se lleven a cabo con el mayor profesionalismo posible”.

Siguió una rebatiña entre el regidor Jorge Cabrera y la regidora Norma Patricia Sandoval, que fue regulada porque “se salió del tema”.