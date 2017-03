El finlandés Juho Hanninen, de Toyota, se posicionó ayer en la primera posición tras la arrancada ceremonial del Rally Guanajuato en la Ciudad de México.

Esto al ser el piloto más regular en las dos pasadas de la SS1 en la Plaza de la Constitución.

Hanninen no fue quizá el más limpio en su primera pasada, chocando en par de ocasiones con obstáculos, sin embargo sí fue el más veloz con 1 minuto 51 segundos y 1 décima, sorprendiendo a propios y extraños.

El finlandés salió a comerse la Ciudad de México, una etapa que no le motivaba especialmente por los viajes y la lejanía de los tramos guanajuatenses, sin embargo, un cuarto mejor tiempo en la etapa le bastó para asegurarse el primer lugar después de la primera jornada de competencia oficial en el Rally mexicano (3:37.2).

La segunda posición la ocupó el estonio Ott Tanak, de M-Sport, quien fue el segundo tiempo más rápido en la segunda pasada sobre el circuito del Centro Histórico, que le bastó para un acumulado que lo mantuvo en el segundo puesto (3:38.8).

La mayoría de los pilotos superaron sus tiempo en la segunda vuelta, en particular el norirlandés de Citroen Kris Meeke, quien se mostró conservador en la primera pero agresivo en la segunda con su mejor tiempo de la noche, igualando a Tanak (3:38.8).

A quien no le bastó superar su tiempo, fue al belga de Hyundai, Thierry Neuville, quien se tuvo que conformar con un cuarto lugar tras la etapa con 3:39.8.

El quinto puesto fue para su coequipero Hayden Paddon, quien estuvo más consistente pero no por encima de sus contrincantes, con 3:40.4.

La pasada más rápida de la noche la consiguió Sebastien Ogier, con 1:44.8, situación que no le fue suficiente para meterse a los mejores tiempos de la jornada, cayendo hasta la sexta plaza.

Abajo terminaron el español de Hyundai, Dani Sordo (3:43.2), el vigente líder del WRC 2017, el escandinavo de Toyota, Jari-Matti Latvala (3:43.4) y el italiano Lorenzo Bertelli, que no tuvo una buena noche, con pasadas desafortunadas entre las donas.

EVANS, A REMONTAR

Bertelli terminó la jornada de jueves apenas delante del británico Elfyn Evans, quien tuvo que ver sus buenos tiempos irse a la basura por una penalización.

El conductor de M-Sport notificó el cambio de su motor, ante lo cual fue duramente penalizado con 5 minutos de retraso, que lo mandaron hasta la última posición en la competencia.

Evans había terminado con 1:45.2 la segunda vuelta, que de cualquier forma le hicieron terminar con 8:39.7, una distancia difícil de regresar para los siguientes días.