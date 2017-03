Un ciclista murió tras ser brutalmente atropellado anoche sobre el bulevar Hidalgo, en los límites de la colonia San José del Consuelo, al norte de la ciudad. El posible responsable huyó.

La víctima, un masculino de entre 30 a 35 años de edad no identificado, circulaba en su biciclo tipo de Montaña color azul y aparentemente provenía de San José del Consuelo, saliendo por la calle Plata de San José en dirección de oriente a poniente e incorporándose al bulevar Hidalgo ya en sentido de sur a norte cuando sobrevino el fatal accidente, según apreciación de las autoridades pero sin ser información oficial en ese momento.

Testigos al paso, no identificados y que se retiraron de inmediato del lugar, avisaron al número de emergencias 911 aproximadamente a las 20:02 horas, en el sentido de que un ciclista había sido atropellado, por lo que Policía Municipal fue de inmediato a corroborar en tanto se solicitaba una ambulancia, que llegó pero ya nada pudieron hacer por la víctima pues estaba muerto.

Trascendió extraoficialmente que el presunto responsable era el conductor de una camioneta blanca, sin conocerse más características y que huyó tras embestir a su víctima, acelerando la unidad que se desplazaba precisamente en dirección de sur a norte por el bulevar Hidalgo y que a pesar del operativo de búsqueda que inmediatamente dispuso Tránsito Municipal, no fue ubicado.

La persona fallecida y que no pudo ser identificado anoche, vestía una playera blanca, pantalón color gris y botines negros.

¿ERA MECÁNICO?

Es de mencionarse que en el lugar se manejó la posibilidad de que el hombre hubiera sido un trabajador mecánico, por las manchas de grasa negra en su cuerpo y ropa, pero ninguna autoridad lo confirmó.

Finalmente y luego de permanecer parcialmente cerrado el bulevar Hidalgo en el tramo entre las calles Oro a Plata mientras trabajaban los peritos de la Procuraduría y el fiscal daba fe, la vialidad fue reabierta al tráfico vehicular.