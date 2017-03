Constantes y casi interminables son las quejas con respecto al aumento del pasaje y el mal servicio. Prueba de ello son los vecinos de colonias como Potrero, Del Carmen, Brisas del Campo que, con el apoyo del activista Carlos Montes de Oca, convocaron a las autoridades para que atiendan sus quejas.

Se queja Montes de Oca, en entrevista para este medio:

“Le escribimos una carta al diputado García, Suplente de Torres Origel, para informarle que no estamos de acuerdo con el aumento del pasaje, que ya data de varios meses atrás. Dado que es nuestro representante distrital, le pedimos que interviniera al respecto, y después de múltiples gestiones logramos que pudiera asistir a una reunión […] donde estuvo presente el diputado”.

QUEJAS

Hasta el momento, las quejas de los vecinos de las colonias antes citadas son las mismas: las rutas tardan mucho, los viajeros se desplazan hacinados, y por supuesto: el precio es demasiado caro para el servicio. De acuerdo con Montes de Oca, el diputado se exime de su responsabilidad.

“Lo que hacemos es demandar que haya una reconsideración de ese aumento, que es una carga terrible para la gente. Hay quienes gastan hasta el 50% de sus ingresos y prácticamente se quedan con dinero para mal comer. Hay muy poca sensibilidad por parte de Presidencia Municipal y los empresarios”.

Al igual que muchos ciudadanos y activistas, Carlos considera que el aumento al transporte debe congelarse e incluso, que sea más barato. De igual manera, puntualiza:

“Además de la carga económica, es un servicio pésimo, y las autoridades no hacen caso. Aparte de eso, la gente ha sido asaltada y tienen que tomar hasta dos rutas para llegar a su destino. La verdad es que no lo han atendido y no les importa a las autoridades”.