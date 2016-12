Carlos Contreras

El lateral chileno Juan Francisco Cornejo no le teme a la primera salida de su país para jugar con el León, según dejó claro ayer.

Procedente del Audax Italiano, está muy metido en el proyecto, y cree que la adaptación a un nuevo futbol no será problema pese a diferencias que nota entre México y su país.

“Es la primera vez que salgo pero deseo adaptarme lo más pronto posible, es un grupo muy bueno, no creo que tenga muchos problemas con la adaptación”, dijo.

El sudamericano, que llega por dos años de contrato, se nota contento por la recepción que tuvo en el seno Esmeralda, equipo al que viene a aportarle.

“León es un equipo grande que en los últimos campeonatos ha estado en los cuatro primeros lugares, es una afición muy buena que espera mucho del jugador”, finalizó.

VENGO A APORTAR

En el mismo rubro se expresó Carlos ‘Gullit’ Peña, quien no se siente con ventaja por conocer al equipo.

“Estoy muy contento de estar otra vez en León, vengo a aportar lo que aporté desde el primer día que llegué y espero estar ayudando siempre al equipo a conseguir los 3 puntos, el profe dirá si puedo estar de titular pero siempre con buena actitud”, confesó.

AGRADECIDO

También de Chivas llegó Antonio Rodríguez, quien viene a aportar a la portería.

“Vengo a sumar, a intentar crecer, mostrar día con día una mejor cara, que la línea de porteros crezca y este equipo ha trabajado muy bien en todas las líneas, estoy muy agradecido de estar acá, cuando se me requiera entregar lo mejor de mí y dar buenos resultados”.

“Está William (Yarbrough) y Christian (Martínez), considero que vamos a intentar crecer los dos, y tratar de hacer las cosas muy bien, esté quien esté el arco va a estar bien resguardado, y vamos a intentar crecer, que uno como futbolista considera que es lo más importante”, concluyó.