Continuaron las acciones del Torneo de Futbol Mi Barrio en su temporada 2017 y en lo que resultó un gran encuentro, el Atlético León se impuso a sus similares de Salitrillo con marcador de 2-1 goles.

El partido corresponde a la segunda fecha de este torneo y prácticamente desde que se dio el silbatazo inicial, ambos equipos salieron a exhibir buen futbol para buscar quedarse con los tres puntos.

Fue al minuto 16 que se abrió el marcador cuando José Torres mandó el balón al fondo de las redes y le dio la ventaja momentánea de 1 gol a 0 al Atlético León.

Sin embargo, el cuadro de Salitrillo no se desesperó y prácticamente desde la reanudación, se fueron con todo en busca del empate que no tardó en caer, pues al minuto 17 Jonathan Sánchez emparejó el marcador 1-1.

El partido se tornó muy parejo, pero ya en la recta final del primer tiempo, vino la ventaja para Atlético León, pues al minuto 34, Héctor Solís les devolvió la ventaja de 2-1 y así se fueron al descanso.

La parte complementaria no trajo muchas emociones, y al final el triunfo fue para los del Atlético León.

GALÁCTICOS POR GOLEADA

Destaca la goleada 3-0 que consiguieron los Galácticos sobre Deportivo Urquieta para conseguir su primera victoria del torneo, luego de que había empatado en el arranque.

Además, D’Papel y La Brisa Apatzingán igualaron 2-2; Purísima en su campo y con su gente, dio cuenta de Tacos Memo Baleros y Tornillos 2-0 goles.

Diablos Rojos y Lomas de La Trinidad exhibieron un espectacular encuentro, donde hubo muchos goles y los primeros se quedaron con el triunfo 3-2.

Otates no se tentó el corazón y doblegó a Pastelería Patito 5-0; San Antonio dio cuenta de Liberty Soul, y Maravillas derrotó a Santa Ana 2-1.