El director de la Unidad de Quemados de la Secretaría de Salud, Juan Gerardo García Dobarganes, señaló que durante esta época del año incrementa hasta en un 18 por ciento los casos de quemaduras por juegos pirotécnicos, incendios y líquidos calientes.

Señaló que el grupo más vulnerable a este tipo de accidentes son los menores de 3 a 5 años de edad, por lo que pidió a los adultos tener especial vigilancia para evitar los niños sufran un accidente que les pueda costar la vida.

“No darles dinero ni permiso para que adquieran ningún juego de pirotecnia, ni sustancias flamables, los niños deben de estar lejos de la cocina y este es el lugar en donde más se registran los accidentes, utilizar las hornillas y evitar dejar baldes de agua caliente en el suelo o en la bañera, no prestarles cerillos y alejarlos de las conexiones”, exhortó.

NO A LA PIROTECNIA

Subrayó que las vacaciones de diciembre conllevan un riesgo mayor pues al ser época de frío se incrementa el consumo de alimentos y bebidas calientes y el uso de pirotecnia.

“La pirotecnia no es un juguete, los juegos pirotécnicos no son juegos y deben de ser operados por gente con entrenamiento y no debemos de darle a los niños la facilidad de darles dinero y dejarlos comprar pirotecnia”, recalcó.

Además comentó que una vez que se sufre una quemadura es necesario acudir a la unidad de salud más cercana para que se valore la lesión y de otorgue el tratamiento médico más oportuno.

“Todas las unidades de la Secretaria de Salud tienen personal capacitado en la atención y en el manejo inicial de quemaduras, nuestro personal está capacitado para poder responder en primer y segundo nivel de atención”, resaltó.

Señaló que de enero a noviembre de este 2016 se habían atendido a 268 pacientes en la unidad de quemados, la cual solamente recibe a pacientes con quemaduras graves.