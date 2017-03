El director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos, expuso que se aprobaron 73 millones de pesos para cubrir los aumentos de salarios a los empleados y funcionarios de la administración municipal.

Destacó que el aumento de 5 % de salario, se aplicará para el personal operativo de Policía, Tránsito y Protección Civil de la corporación de seguridad pública, retroactivo al primero de enero.

Mientras que un incremento de 3.5 % se otorgará a los sueldos y salarios para los empleados y funcionarios de toda la administración municipal, también retroactivo al primero de enero.

El ajuste de 5 % a los policías, tránsitos y elementos de protección civil, es con el objetivo de dignificar su salario e incentivarlos para que se desempeñen con eficiencia en la prestación de servicio a la comunidad como lo prometió el alcalde Héctor López Santillana.

En la retabulación salarial de empleados y directivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señaló que aprobaron 23 millones de pesos.

Explicó que se trata de una homologación de sueldos y salarios en el DIF que se encontraban en desventaja con relación a las demás dependencias municipales.

En la administración municipal existen tres niveles de sueldos y salarios o nómina, que son la A, B y C, en el caso del DIF se encontraba en el más bajo, o sea en el C, refirió Enrique Sosa Campos.

De momento, no recordó el nivel de suelo en que se encuentra la directora del DIF y que fue homologada al nivel A.

En el DIF se tenían 90 niveles tabulares de salario, desde 4 mil pesos del cargo operativo más pequeño, que incluso representaba un problema administrativa, pero ahora ya fueron nivelados y mejoraron sus ingresos salariales.