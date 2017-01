La colonia Real del Bosque localizada del lado sur de Purísima del Rincón, por casi una década no tuvo delegado que lo representara ante el municipio, hace algunos meses se logró tener uno pero desgraciadamente las cosas se salieron de control.

Ya antes los asaltos y los problemas legales y de hacinamiento eran un tema prioritario, pero ahora con la llegada de Juan Gabriel Sotelo y la sub delegada, Ema Cruz Espinoza, las cosas empeoraron.

“Antes sin delegados ni policías ocurrían los asaltos, pero ahora con ellos la cosa esta peor, porque ahora ellos protegen a los delincuentes”, aseguró un habitante de esta zona, al cual le preocupa la integridad de su familia y la suya propia.

Hace unos meses dichos representantes fueron escogidos por los habitantes, para que se planteara más seguridad, los elementos si llegaron, pero nadamas a complicar las cosas.

“Una persona los grabo cuando se repartían cosas con los delincuentes y eso da pena, pero no los quiso denunciar por miedo a represalias o a que le robaran su casa”, expresó el purisimense.

INFORMALIDAD

Desde que Gabriel y Ema tomaron las riendas de esta colonia, la cual flota entre informalidad, debido a que después de casi diez años que se terminó de construir, la empresa constructora jamás entrego el proyecto terminado al municipio.

Por lo que en parte los toman en cuenta en temas como seguridad, pero a la vez no les ayudan a buscar a los dueños de esa constructora.

Lo peor del caso es que para INFONAVIT, los recibos del agua, luz, se pagan como si fuera una colonia regularizada.

“Nos están haciendo de chivo los tamales, porque ante el municipio no somos colonia regularizada, pero ellos también en aquella época tuvieron que ver, porque de alguna manera aprobaron contratos, desarrollo urbano y las áreas competentes”, dijo otro padre de familia.

MALA SITUACIÓN

La situación es grave es esta colonia, ya que además de la irregularidad, delincuencia y delegados que trabajan junto con los mismos policías para hacer de las suyas, gente que viene de otras partes llega a rentar las casas abandonadas.

“De que se trata esto, porque permite INFONAVIT que renten algo que no es suyo, la verdad es una colonia muy fea, que no se vendió de esa forma”, comentó el entrevistado.

La semana pasada una persona que trabaja en el ayuntamiento de San Francisco del Rincón, salió a realizar unas compras para la cena de navidad.

“Cuando regreso después de 3 horas le habían vaciado la casa y los policías que hacen rondines en sus bicicletas ni sus luces”, expresó una mujer.

La situación ha llegado a tal grado que algunos ya piensan en dejar esa colonia “Si la situación no se mejora me iré de aquí, esta zona en unos años será tierra de nadie, porque habrá puro paracaidista”, concluyó la purisimense.