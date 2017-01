El director de Obra Pública municipal, Carlos Cortés Galván, afirmó que la obra de remodelación de la Plaza de Gallos no está suspendida, sino que será reprogramada en el área del redondel.

Con base en la notificación que hizo el contratista al Municipio con fecha del 16 de enero, la obra fue suspendida por carecer de permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y existir riesgo de derrumbe.

A ese respecto, Cortés aseguró que “tenemos permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para el proyecto y la construcción, la obra no está suspendida por ningún motivo”.

Señaló que no estaba enterado del documento y por tal motivo investigó con el personal de Supervisión quienes le confirmaron que “la obra sigue caminando y no se ha frenado en ningún momento desde que se inició”.

Cortés indicó que “de hecho tenemos una coordinación frecuente con el personal del INAH, tan es así que la semana pasada acabo de tener una reunión, porque ellos van monitoreando perfectamente todos los trabajos que se van realizando, ellos también tienen su supervisión y hasta ahorita todo sigue en pie”.

La licitación de las obras se realizaron hace cuatro meses y tienen como dos meses en proceso, los trabajos se realizan de manera ordenada y continua, no se han frenado desde el momento que se inició el proceso de construcción y se cuenta con todos los permisos avalados por el INAH, indicó.

‘NINGÚN RIESGO’

En relación a que exista riesgo de un derrumbe o desplome por fallas en la estructura, por grietas detectadas en arcos y muros envolventes, aseguró que “no hay, de hecho los alcances iniciales que se marcaban en el proyecto se tuvieron que ajustar, eso fue lo que tardamos un tiempo en resolver, porque la prioridad que marcó el INAH es que no se podía hacer ningún tipo de trabajo hasta que no se hicieran los de estabilización y consolidación estructural, en lo cual se trabaja en toda esta etapa”.

Actualmente se trabaja en la segunda etapa de intervención en la Plaza de Gallos, tanto en la zona del hotel como en el área del redondel, las dos obras se trabajan a la par y no existe ningún impedimento, refirió.

Los recursos destinados para las obras ascendían a casi 28 millones de pesos, de los cuales 13 son para la zona del hotel y 15 para el área del redondel, y hasta el momento se tiene un avance de entre el 15 y 18 %, porque los trabajos de intervención en un inmueble catalogado por el INAH son “prácticamente artesanales”, precisó Cortés.