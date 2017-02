Miguel Salim hizo un llamado a que no conviertan en tianguis la sesión de Ayuntamiento de León y a que cierren filas en torno al problema de seguridad pública, porque la ciudadanía requiere resultados en frenar el índice delictivo, homicidios y ejecuciones diarias.

Destacó que ha escuchado las dos versiones de plataformas de seguridad pública, la del señor Carlos Medina Plascencia y la de Guanajuato; pero es una pena que las diferencias dentro del Ayuntamiento permeen y se reflejen en la ciudadanía, es lo más grave.

“Las diferencias que existen dentro del Ayuntamiento, que las resuelvan dentro del Ayuntamiento”, enfatizó.

DIFERENCIAS VISIBLES

Salim Alle, precisó que “mientras no haya resultados en reducir la delincuencia, la ciudadanía va estar viendo mal al Ayuntamiento con estas diferencias”.

“Las diferencias que hay en el Ayuntamiento son claras, son visibles, no podemos tapar el sol con un dedo, eso no le interesa a la ciudadanía, si un sistema de seguridad funciona o no funciona, lo que le interesa son los resultados”, abundó.

“Hago un llamado al Ayuntamiento, al alcalde, a mi amigo Héctor López, a que cierren filas en torno a la seguridad. Nosotros a nivel federal lo estamos haciendo, cerrando filas en torno al tema del presidente de Estados Unidos. Es un ejemplo, de que tenemos que cerrar filas en torno al alcalde, que todo el Ayuntamiento cierre filas en el tema de seguridad”.

¿HAY RUPTURA EN EL AYUNTAMIENTO?

-Me da mucha pena ver el tema del Ayuntamiento, cuándo es la próxima sesión de Ayuntamiento… bueno, no sé si voy a ir a un tianguis o a una sesión de Ayuntamiento, a mi me hace falta comprar un refrigerador, una estufa, no sé si la vayan a vender ahí en la próxima sesión de Ayuntamiento, la neta la sesión de Ayuntamiento no es un tianguis.

-Creo que las diferencias que pudiera haber dentro de los compañeros del Ayuntamiento, no tienen por qué reflejarse en la ciudadanía, a la ciudadanía no le interesa eso, lo que requiere la ciudadanía son resultados.

¿ESAS DIFERENCIAS SON MÁS POLÍTICAS?

-No lo sabemos, yo en lo personal no conozco el sistema de seguridad, no nos lo han presentado, no conocemos los resultados verídicos, seguramente los diputados federales le pediremos una cita al secretario Luis Enrique Ramírez, para lo exponga.

Pero al final de cuentas la ciudadanía está resintiendo el problema de seguridad pública, indicó.

¿EN QUÉ LO ESTÁ RESINTIENDO LA CIUDADANÍA?

-En que no bajan los índices de inseguridad…casi nada.

La seguridad es el tema coyuntural, es primordial en una ciudad, es para detonar la economía, el empleo, la seguridad con las autoridades, es primordial aquí y en todo México, resaltó el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle.