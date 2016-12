Carlos Contreras

El finlandés Jari-Matti Latvala no había tenido las mejores actuaciones en el Rally Guanajuato los últimos años.

Pero su victoria este 2016 supuso el fin de una serie de victorias para uno de sus coequiperos de Volkswagen, el multicampeón Sebastien Ogier.

La tripulación de Latvala, completada por su compatriota Miikka Anttila fue el gran atractivo para las tres jornadas de este año en el Rally mexicano, al ganar con holgura la fecha en suelo ‘guanajua’, gracias a sus viernes y sábado en que se impuso al tres veces ganador en Guanajuato, Ogier.

Latvala fue el gran cambio en resultados para este año en este Rally, uno lleno de movimientos entre tramos, y la añadidura de la etapa más larga del certamen.

El 2016 tuvo a Latvala como dominador, y poco tuvo que ver la incorporación de la llamada ‘Etapa Monstruo’, de 80 kilómetros, que movió casi nada la clasificación final.

De esa forma, el escandinavo terminó los 21 stages del Rally con 4 horas 25 minutos 27 segundos, superando a Ogier, segundo general.

VW MOSTRÓ DOMINIO

Se trató también de una competencia dominada por el equipo alemán Volkswagen que abandonar la competencia en 2017.

El fabricante alemán revalidó su título con un 1-2, sólo alejado del dominio absoluto debido al mal rally de Andreas Mikkelsen, quien no pudo completar el itinerario.

La escudería campeona en 2016, y que repitió con Ogier al mando de la competencia por cuarta ocasión al hilo, desaparecerá al menos por unos años, dejando libre al campeón galo.

De cualquier modo, el triunfo de Latvala, aunque supuso su regreso en la pelea por el campeonato Mundial en la tercera fecha del Campeonato Mundial, no puso en peligro que un conductor de la marca dominadora perdiera sus chances de caer posiciones.

RELEGADO DEL PODIO

En resultados, fue un Rally con más cosas a destacar este año, dentro de un regreso de Dani Sordo, en buena disputa por el tercer puesto con el vikingo Mads Ostberg.

Sordo y el nórdico se enfrascaron en un buen quite por cerrar el podio, con el español comandando en gran parte de la competencia, y cuando todo parecía haberle salido de maravilla, con un tiempo de 4:29:53, las malas noticias llegaron.

La organización le sacó una sanción de dos minutos de tiempo por usar unas llantas de más en la competencia, relegándolo hasta el cuarto puesto, con Ostberg accediendo al podio (4:31:33), entre los reclamos del equipo del cántabro.

El Top 10 de la competencia lo cerraron el neozelandés Hayden Paddon (5to), Ott Tanak (6to), Martin Prokop (7mo), Lorenzo Bertelli (8vo), Teemo Suninen (9no), y el ucraniano Valeriy Gorban (10mo).

Es así como el Rally Guanajuato 2016 tuvo una nueva bandera triunfadora, la de Finlandia, que rompió una jetatura de 6 años con el estandarte francés, entre el triple triunfo de Sebastien Loeb y otro tiplete de Ogier.

Los pilotos galos ganaron la competencia desde 2008, cuando el austriaco Manfred Stohl se coronó al lado de su copiloto Ilka Minor.

DEBUTA CON TRIUNFO

Fue su primera vez en un rally mexicano, pero el también finlandés Teemu Suninen se abrió camino para concluir en el primer puesto de la categoría WRC2.

Debutando en suelos guanajuatenses, el accidentado Rally se le puso cada vez más accesible a un precavido piloto, que calladito se fue haciendo un lugar hasta el Top 10 general.

Suninen, de 22 años, concluyó la competencia con 4:43:59, en la primera colocación de su división, seguido del conductor húngaro de Peugeot, Hubert Ptaszek (5:04:10), y el italiano Max Rendina (5:08:04)

La participación en el WRC2, como en otras categorías menores que afectaron a pilotos latinoamericanos, fue menor que en otros años, una de las misiones a mejorar para Rallymex la siguiente edición de 2017.

Para ello, han anunciado ya una alianza con el Campeonato Nacam, que le asegura participación a pilotos del continente, entre una fecha conjunta con el certamen.

Entre los mexicanos destacó la participación de Benito Guerra, quien pese a no pudir cumplir con un Top 10, se metió en la posición 13 entre el aplauso de la afición representada.

Un rally accidentado le deparó un total de 5:10:36, completando un día difícil en el cierre de 80 kilómetros, algo que no todos los mexicanos pudieron conseguir.

Los que terminaron el evento fueron Ricardo Triviño, con 5:48:05, y Carlos Salas (6:01:37), En el camino se quedaron Jorge González, Miguel Medina, y Francisco Name.

AFICIÓN RESPONDE

Una vez más y como desde su primera edición en 2004, la afición de Guanajuato volvió a responder en el Rally de casa para su edición número 14.

Casi 500 mil visitantes de todas partes del mundo, cobertura de 380 medios nacionales e internacionales para más de 75 millones de telespectadores.

No era para menos con 36 tripulaciones de 18 países, y que conjuntaron un gran espectáculo que no decepcionó.

Uno de los atractivos fue la cercanía del evento a la gente, y a la vez, el énfasis de la organización en campañas de seguridad.

“Ponte en la Verde” fue el nombre de la iniciativa para hacer conciencia entre aficionados, una que tuvo particular éxito, pues el evento terminó con saldo blanco.

Por otro lado, la cercanía se vio reflejada en etapas como la más grande de la temporada, en 80 kilómetros al norte de León y para la que la gente pudo convivir con algunos pilotos, tal y como lo hacen en los caminos serranos y de terracería más alejados.

Esa fue la intención un año más para Rallymex, que ha expresado su compromiso por ofrecer nuevas experiencias y renovación cada año en las rutas.

Eso sí, no se evitó el fracaso de la extenuante etapa final, que cancelarán este año en aras de una mayor comodidad, accesibilidad y facilidades para espectadores.