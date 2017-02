La Fiera embriagada en la Copa

En una noche de Copa, la MX, los esmeraldas del León bebieron sus ansias de goles y de triunfo hasta saciarse y embriagar a su afición que en buen número asistió al estadio León; un triunfo que sin duda calma las aguas y enfría los ánimos al interior del equipo, a la espera del partido de LigaMX del próximo fin de semana cuando los verdes reciban a los Santos laguneros.

Aunque el rival era de poca monta, las huestes de Torrente salieron a quitar de la cabeza de su afición los malos pensamientos que a últimas fechas se han disparado en los corrillos del futbol leonés; al menos quienes no habían participado el fin de semana pasado de manera regular, volvieron con ganas de no perder la oportunidad de “decirle” a la afición que ellos están con su técnico.

Elías Hernández fue el más peligroso verdiblanco, externando a Javier Luis que fue injusticia dejarlo sin iniciar el partido de liga anterior; el “Chapo” Montes sigue dejando en claro que esta para mejores momentos, su fino futbol cada día se parece más a ese “Chapo” convocado a Brasil 2014; el “¿histórico?” Boselli ¡por fin! aprovecho dos oportunidades para borrar sus fallas del Clausura 2017, sus dos goles parecieran augurio de querer “ayudar a su técnico” a salir de la mala racha, “ya veremos”, dijo aquel, si está convencido o solo fue un “chiflonazo”.

Vienen los Santos y hay que prender veladoras para que (cosa irónica) no hagan el milagrito y permitan que el León corte la mala racha que ha puesto en peligro al técnico “Che-Lucho”; parece increíble que hace unos meses la afición lo consideraba el mejor en su puesto y con esta racha ya muchos (demasiados) piden su cabeza, que poca memoria tienen quienes piensan así, antes aplausos… hoy puros reclamos, pero ¡así es el futbol!

El “Frasquito” se quedo en simple “pomito”

Pues todo indica que se fue el llamado “Frasquito” Moralez del futbol mexicano, jugador de gran gran clase, pero de poquísimo temperamento; aunque el pretexto perfecto haya sido que nunca contó con la confianza de los técnicos que tuvo en el León. Algo de cierto hay en eso, pero también el “Mini-mini-mini” Maxi nunca pudo tener el nivel del cual venía precedido.