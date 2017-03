La tercera fecha del FIA World Rally Championship (WRC), que se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo representará el inicio de un año de actividad dentro del deporte motor para el piloto capitalino Benito Guerra Jr.

La edición 14 del Rally Guanajuato México, será el comienzo de la participación de Guerra Jr., que ya confirmó que competirá en la categoría WRC2 buscando hacer un programa completo en 2017.

La idea del volante azteca es ir en busca del campeonato en la categoría, proeza que no es ajena para él ya que en la temporada 2012, se alzó con el título de producción destacando sobre una constelación de los mejores pilotos del mundo.

La arrancada de la edición del Rally Guanajuato Corona, iniciará por primera vez en su historia en el Zócalo de la Ciudad de México y esto también es considerado por Guerra Jr. como una señal de buena fortuna para lo que le espera este novel año.

“Me siento emocionado de informarles que regresaré a correr todo lo que resta de la temporada en el WRC2, iniciar en el Zócalo es algo muy importante para mí, ya que mucha gente que nos sigue por primera vez nos podrá ver de cerca en un magnífico lugar y espero no sólo darles una buena actuación en la arrancada, sino en lo que resta de la temporada”.

LLEGA PREPARADO

El piloto patrocinado por BGR Motorsport, el Gobierno del Estado de Guanajuato y Ping Communication, agregó que se siente preparado tanto física como mentalmente ya que todos los años se ha mantenido activo y siempre estudiando lo que se realiza en el mundo del rallismo para tratar de fabricar sus estrategias y ver contra quien se enfrenta.

“A pesar de estar ausente durante estos años dentro de la categoría, no he quitado el dedo del renglón por lo que día a día siempre estoy preparándome física y mentalmente para cuando llegase la oportunidad, ahora la tengo y no dudare en aprovecharla ni un solo segundo, por lo que en este rally buscare consagrarme para de esta forma emprender mi viaje lo mejor motivado posible para de ahí enfilarnos por nuestro segundo campeonato del mundo” detalló Guerra.

El enfoque es sólo uno, alzarse como campeón del WRC2 y demostrar al mundo que en México el talento de los pilotos es más que suficiente para competir a gran nivel en cualquier campeonato del mundo.