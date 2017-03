Como resultado de las acciones extraordinarias implementadas en este municipio, entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), se logró asegurar una bodega clandestina en donde se encontraron varios vehículos y autopartes robadas.

Derivado de los trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento de las autoridades estatales, se localizó el inmueble en la comunidad Ojo de Agua de los Reyes, cerca de Ibarrilla al norte de la ciudad.

Mediante orden de cateo y con apoyo de la Policía Ministerial de la PGJE, se encontraron en este lugar:

Un vehículo marca BMW tipo sedán, modelo 2001, color azul, con reporte de robo, en fecha 28 de agosto de 2003 en el Distrito Federal.

Un vehículo marca BMW, tipo Sedan, color azul, modelo 2000, con alteraciones en su número de identificación vehicular.

Un vehículo marca Ford, tipo sedan, línea fiesta, modelo 2003, con placas de circulación del Estado de México, con alteraciones en su número de identificación vehicular.

Un vehículo marca Seat, tipo Suv, Línea Alhambra, modelo 2002, con alteraciones en su número de identificación vehicular.

Un camión marca Dina, con plataforma y placas del Estado de México, el cual cuenta con su número de serie pulido.

Una cuatrimoto marca Italika, color verde, misma que no cuenta con identificador vehicular.

Una cuatrimoto marca Italika, color azul, que no cuenta con identificador vehicular.

Una cabina perteneciente a una camioneta tipo Pick Up, color blanco, la cual no cuenta con identificador vehicular.

Una placa de circulación del estado de Zacatecas con reporte de robo vigente en fecha 14 de agosto de 2012.

Así como motores y transmisiones de vehículos y camiones; puertas de autos Mercedes Benz; además de diversas autopartes de distintas marcas.

Tras lo ocurrido, todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente.