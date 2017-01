Arrancar el torneo con una victoria en casa, es el objetivo del equipo León, mientras que individualmente, el argentino Mauro Boselli espera seguir aportando goles y buenas actuaciones.

A cinco días para debutar en el Clausura 2017, el goleador ‘felino’ insistió que deben abrir ganando ante un rival muy complicado como Pachuca.

“En lo personal, lo mismo de siempre tratar de aportar goles al equipo y buenas actuaciones para ayudar a poder conseguir los objetivos que lógicamente son entrar a liguilla y poder pelear por el torneo después”.

Al hablar sobre el interés de otros equipos por ficharlo, señaló que tiene contra con León hasta junio de 2019 y que sigue manteniendo su postura de quedarse acá mientras la directiva siga pensando lo mismo que hasta ahora.

“Mi idea es seguir en el club por mucho tiempo y si Dios quiere, poder retirarme con esta camisa. Uno tiene claro las cosas y los objetivos, por lo menos en lo personal eso es más sencillo (resistirse a jugosas ofertas)”.

“Yo y mi familia estamos muy contentos y es difícil que pueda salir de León a otro equipo mexicano, cuando la directiva empiece a pensar que yo tengo que salir del club, ahí analizaría cualquier otra propuesta, hoy por hoy los dos tenemos el mismo pensamiento”, agregó.

Aseveró que “es complicado mover toda una familia, mover un estilo de vida que tengo acá en la ciudad, cuando uno está tan contento en el equipo y como te digo en León, propiamente dicho”.

ASUME RESPONSABILIDAD

Dijo que más que la gente hable del León por Boselli, eso se gana con el día a día, con las actuaciones y el mismo grupo te hace sentir una persona importante dentro del mismo, “es un rol que me está tocando cumplir y lo asumo con responsabilidad”.

El ‘Matador’ habló de las bajas en ataque para el inicio y dijo que ojalá gente como Elías Hernández y el resto, se recuperen pronto, “el plantel tiene buenos jugadores y lo de Germán (Cano) si Dios quiere en un par de semanas ya está de nuevo con nosotros”.

“A los que nos toca estar, hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, hay buenos jugadores que pueden suplir esas ausencias”, y recordó que además, vienen llegando chicos como Pedro Goulart y Jair Ruiz que deben aprovechar la oportunidad.

Destacó que el equipo puede adaptarse a este tipo de situaciones de no jugar con dos delanteros como lo venían haciendo, pues se ha sentido bien con Maxi Morález, el ‘Rifle’ Andrade e incluso con el ‘Gullit’ Peña que está jugando en esa zona.

Asimismo, Boselli, comentó que cada que inicia un torneo, uno de los objetivos personales es salir campeón de goleo pues todo delantero, aunque no lo diga, lo piensa.

“Pero va de la mano de la actuación del equipo, de la clasificación a la liguilla que es el objetivo que tenemos y también hacer una gran Copa MX. Voy a poder iniciar bien ahora y con todas las ganas y la mejor de las expectativas para hacer un gran torneo”.