La Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol del 24 de febrero marcará la pauta para que los Bravos de León anuncien a su róster y cuerpo técnico, que de acuerdo a su gerente deportivo, Eduardo Valenzuela, están ahora en espera.

Valenzuela aseguró para EL HERALDO DE LEÓN, que no tiene aún negociaciones cerradas y no puede hablar de avances hasta que la LMB les dé el permiso para hacerlo, en un paso meramente protocolario.

“No tengo todavía, la liga no me permite hacer nada de eso, a partir de la junta podré hacer acciones concretas, no puedo hablar con ningún jugador sobre eso, hasta que la liga nos avale protocolariamente el viernes, no podemos hacer nada”, dijo.

SÓLO ACERCAMIENTOS

En días anteriores, Valenzuela había sostenido que algunos jugadores estaban en la órbita de Bravos, sin embargo, ayer reculó, dejando claro que son solamente acercamientos.

Al respecto, Valenzuela aseguró que tienen menos tiempo disponible en lo deportivo, dentro de la liga que comenzará a finales de marzo, lo que les afecta sobremanera.

“Nada más vamos a tener cinco semanas para poder hacer todo eso pero así son las cosas, mientras no tenga su aval o su permiso, no se puede hacer nada, hay que ser respetuosos en todos los reglamentos”, mencionó, aunque no tienen planeado pedir ninguna consideración.

“Sabemos que es el 31 de marzo (sic) y estamos preparándonos para eso, vamos a tener menos tiempo pero eso no nos va a dar un permiso especial para empezar después, así vamos”, aseguró.

NO PUEDEN HABLAR

En el tema de su cuerpo técnico y mánager, la situación es similar, aunque es un hecho que ya lo tienen y falta confirmación oficial, tras la reunión del viernes: “Ya tengo listas, pero no se puede decir nada hasta que no tengamos el aval”.

Bravos de León comenzará su pretemporada el 1 de marzo con entrenamientos en Silao, y ha anunciado juegos de preparación el 4 y 20 del mismo mes ante Rieleros de Aguascalientes, aunque sostiene plática con otros equipos, que han dado una negativa, hasta pasada la Asamblea.

“Estamos en pláticas, Saltillo es el que más lejano está porque dice ‘hasta que no resuelvan su situación en la liga'”, finalizó.

Así, Bravos espera poder concretar más juegos de preparación a partir del fin de semana, así como a los primeros jugadores confirmados.