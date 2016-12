Francisco Gómez

Otro año de grandes logros ha culminado para Moo Duk Kwan León Centro, del profesor Sergio Ocampo Martínez, que sin embargo confiesa que su gran reto, aunque a largo plazo, es volver a ser campeones nacionales.

Se dice agradecido con Dios porque le sigue dando fortaleza y vitalidad y se siente todavía muy entero y con la energía para arrancar el programa ‘Taekwondo Para Todos’ por lo que en un lapso de tiempo pronostica que tendrán un súper equipo.

“Pretendo a llegar a tener mil atletas de los cuales mínimo 300 van a ser talentos y tiempo al tiempo, estoy acostumbrado a proyecto, a retos y sobre todo a cumplirlos, y este va a ser uno de ellos”.

SER CAMPEONES, EL SUEÑO

Dijo que está acrecentando un nuevo equipo “y si Dios me da vida, el reto fuerte es en el 2019 pues será el 50 aniversario de Moo Duk Kwan y si logramos acrecentar el equipo antes, mejor, en ese por ser tan significativo debemos de ser campeones nacionales”.

Sentenció que demostrarán “que hemos sido un equipo de presencia, tenemos tiempo para ir creciendo, para fortalecerlo y en el 2019 ganar”.

“El 2001 fue último título y trabajé muy duro para lograrlo porque era primer año del nuevo siglo y lo logramos, pienso que en 2019 se puede, trabajando duro”.

2016 MUY INTENSO

El presente año lo califica de intenso, pues arrancaron en febrero con el Torneo del Miraflores, que se realiza con el primer fogueo del año, con novatos y nuevos talentos.

Ganaron el tercer lugar en la Copa Guadalajara en marzo y en el mismo mes, el segundo lugar en el Regional Moo Duk Kwan de San Miguel de Allende, en el Torneo Internacional de La Loma en San Luis Potosí en Semana Santa en abril se obtuvieron buenos resultados y en 2017 ya hay 14 competidores asegurados.

En mayo acudieron al Torneo de Copat en Celaya con 7 competidores pero ganaron 4 oros y 3 platas, “los siete estuvieron en final aunque no todos ganaron”.

Al Estatal de Moo Duk Kwan de Querétaro fueron 18 competidores y ganaron el cuarto lugar por equipos, la mayoría con oros y platas, esto en julio, “con un equipo pequeño hicimos una presencia muy loable ante muchísimos competidores”.

Fueron campeones en la Copa Inslat del profesor Jorge Rojas en octubre con 60 competidores y en noviembre ganaron la Copa Inema del profesor Alejandro Alatorre.

Participaron del desfile del 20 de Noviembre, tras 20 años de ausencia “fue gratificante que la gente nos recuerda muy gratamente, me convencí de la buena imagen que tenemos”.

NUEVAS GENERACIONES

Dijo que vienen nuevas generaciones de talentos, desde naranjas, verdes, azules, “vamos dando el fogueo adecuado vamos a ir acrecentando el equipo de calidad, de talentos”.

“Forjar equipos es proceso, no es de la noche a la mañana, uno tiene muchos luego cambian de edad, la escuela y de repente se bajan los grupos pero ahorita tenemos nueva generación de niños muy brillantes y talentosos” y mencionó a sus nietos Ángel y Luisa, así como a Óscar y Adrián Navarro, son ejemplo y motivación para los demás.

En el año hubo adultos muy destacados como Héctor Oropeza, José Hernández, Andy N., Toño Bribiesca, y niños muy buenos, creo que tenemos madera para crecer, un equipo muy fuerte”.

DEMOSTRÓ SER EL MEJOR

Asimismo, confiesa que el no haber asistido al Nacional Moo Duk Kwan fue para asistir a los dos torneos locales y ser campeones.

“Si nosotros no estamos presentes otro equipo va a ser campeón, y a veces se cree o argumentan que les tenemos miedo o respeto, o que no existimos o que somos un equipo acabado, fuimos a estos torneos y les demostramos todo lo contrario”.

“Somos un equipo constante, activo, de calidad, de experiencia, ser el campeón no es fácil, llegamos contra todos los pronósticos y fuimos campeones en los dos. Valió la pena sacrificar el Nacional por estos dos, no me arrepiento”.

LAMENTA NIVEL ESTATAL

Habló del nivel del taekwondo estatal y se dijo con coraje y tristeza por los resultados en los últimos tres años. Así que, empezará el año con la mejor disposición de colaborar con los nuevos talentos.

Dijo que no participaba (en selectivos) porque no lo dejaban ser coach, “los atletas se acostumbran a uno, todo repercute a la larga, finalmente alguien llenó los huecos, pero no hubo calidad y los resultados de Guanajuato dan tristeza, pues no es lo acostumbrado”.

No descarta que a futuro, León pueda contar con un taekwondoín de gran nivel, pues se reintegraron matrimonios como Viridiana Gómez, Rafael Vargas Pinos, Luisa Daniela Vázquez e Irving Urbina.

“Ellos están ayudando mucho a los nuevos talentos, el 15 de enero en Querétaro, Irving está por competir en equipo de Jalisco de TK5, también estarán José y Héctor y Toño Bribiesca, y al selectivo de Olimpiada vamos a aportar a Ángel, Luisa, Óscar Navarro y trabajando de corazón podemos ayudar para que Guanajuato mejore peldaños”.

NUEVO PROYECTO

El proyecto de ‘Taekwondo Para Todos’, arrancará en febrero y será de mucho beneficio para la sociedad, sobre todo para la gente de escasos recursos.

“Soy el único que puede hacer esto por la confiabilidad que la gente no se sienta ni timada ni engañada porque el taekwondo ha caído mucho en eso, conozco profesores que tienen Dan’s en diferentes disciplinas, yo soy experimentado en taekwondo”.

“Va a ser el mejor proyecto que yo como Sergio Ocampo puedo dejar en vida para siempre para León para dejar un beneficio, un programa muy ambicioso, que creo que va a dejar mucho para crecer y mejorar año con año”.

VALORES Y DISCIPLINA

Recordó que Moo Duk Kwan forja campeones en el deporte y en la vida y no solamente campeones en el deporte.

“Antes que ganar la competencia, se tiene que ser un excelente estudiante y tener bases y valores de respeto y de disciplina para que sea un buen estudiante y a la vez un buen atleta, cuando no le sabes aportar los valores, lo único que estás forjando es un peleador”

“En Moo Duk Kwan, lo más importante es valores, es una herencia del profesor Moon que no debemos olvidar, aportar valores, antes que hacerlo campeón, hazlo un excelente hijo de familia, respetuoso , cuando tiene bases puede tener todo el éxito del mundo”.