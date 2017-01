El Ministerio Público no dispone de detenidos por el asesinato del guardia de seguridad Gustavo N., acribillado mientras trabajaba en un negocio de telefonía de la calle Miguel Alemán, y no tiene identificado a quien le dio muerte a él y dejó herido a un adolescente, señaló este jueves el coordinador de Fiscales Investigadores, Fructuoso Santana Raya.

Este funcionario se refirió al asesinato perpetrado poco antes de la una de la tarde en un negocio denominado DN Comunicaciones, localizado entre las calles de Durango y Chihuahua, en la colonia Bellavista, este miércoles.

El guardia de seguridad fue asesinado de tres balazos, mientras que el adolescente, de 17 años, quien estaba presente en el lugar pero los investigadores no precisan qué labor realizaba, fue atendido de una herida de bala en una pantorrilla.

Este jueves, el coordinador Santana Raya confirmó el nombre de pila del asesinado, Gustavo, sin referir apellidos ni otros datos personales, salvo la edad de 34 años, y dijo que al parecer era vecino de la zona donde fue cometido el crimen.

Explicó que de acuerdo con el dictamen de necropsia rendido al Ministerio Público, el guardia murió por impactos de bala en el cráneo, el tórax y la pelvis, pero declinó referir cuántos casquillos, de cuántos y qué calibres fueron encontrados en el lugar del asesinato, aunque afirmó que sí fueron localizados algunos casquillos.

ABSOLUTA DISCRESIÓN

Según Santana Raya, no se tienen indicios del móvil del crimen y los elementos que tienen para orientar las investigaciones son materia de investigación sobre la que guarda discreción.

No confirmó que los investigadores ministeriales dispongan de un apodo correspondiente a un probable homicida y negó versiones en el sentido de que el Ministerio Público tiene a su disposición a varias personas detenidas.

No hay ningún detenido, dijo expresamente Santana Raya, quien añadió que al ahora occiso no se le han encontrado antecedentes penales ni conocen los investigadores antecedentes laborales de él.