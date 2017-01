El alcalde Héctor López Santillana, expuso que se espera reducir los asaltos a casa-habitación como resultado de la desarticulación en noviembre y diciembre de bandas especializadas en cometer este delito.

Para bajar los homicidios dolosos de los cuales el 95 % son ejecuciones, indicó que el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, se reúne con la PGR y la Procuraduría de Justicia del Estado, para reforzar medidas en este caso.

Descartó que el gobierno municipal haya recibido críticas de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, por el contrario, hubo reconocimientos por lograr resultados en bajar índices en seis delitos, no así en homicidios dolosos y robos a casa-habitación.

EJERCICIOS DE REVISIÓN

En relación a la fecha para presentar estrategias y metas a la Mesa de Seguridad, López Santillana indicó que ya están en el Plan de Seguridad que define resultados en el trienio y en lo parcial se van logrando, lo demás son ejercicios de revisión si vamos en la línea y ritmo. “Más que críticas se recibió el espíritu de alentar acciones”.

“Nuestro pronunciamiento es que estamos haciendo un ejercicio de revisión y planeación y en construcción del modelo no solo del año 16 a 18, sino que trascienda la política pública, de manera sostenido”, apuntó.

Dijo que se hará el Plan Estratégico de León, se tienen tres iniciativas ciudadanas y se pretende que sea una sola con integración no solo empresarial, sino académica y de la sociedad para generar la política pública que dé consistencia y solidez en los trabajos y que no lo presida el alcalde.

NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

López Santillana, sobre resultados de su viaje de gestión ante BANOBRAS, dijo que la respuesta fue positiva para la continuidad de la cuarta etapa del SIT.

Expuso que con el Banco Mundial se buscan apoyos a tasas preferenciales, para el nuevo modelo de movilidad en León, para convertir la flota de transporte urbano a modelos hídricos o gas natural y a vehículos eléctricos para transporte urbano.

También se ven posibilidades con otro organismo norteamericano para formar un taller a efecto de pasar de sistema de diésel, a hídrico, a gas o eléctrico, refirió.