EL CENTRO HISTÓRICO, OTRO MERCADO SOBRE RUEDAS

– Los corredores de la Zona Peatonal del Centro Histórico han sido transformados en “mercado sobre ruedas”.

Vendedores, pordioseros, promotores de servicios, solicitantes de empleo, tarjeteros, encuestadores y artistas urbanos, invaden los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad entre la incertidumbre de ciudadanos acosados y esquilmados.

¿Quién norma el comercio informal en la Zona Peatonal?

No hay respuesta; no oficial.

Ni la Dirección de Desarrollo Urbano, ni la Dirección de Comercio, ni el propio Ayuntamiento, se han preocupado por un plan de rescate, a pesar de las numerosas figuras de atención al área que han desfilado con rimbombantes nombres como la ahora extinta denominación “Ciudad Histórica”.

Ya no hay permisos municipales de venta, pero en la zona hay comerciantes que gozan de licencias vitalicia, pero este grupo tal vez no sean el principal problema, sino los millares de oferentes ocasionales que han hecho “suyo” el adoquín peatonal del primer cuadro leonés.

Leoneses y turistas, tienen que solventar la “incomodidad” que representa sortear a promotores y vendedores, muchos de los cuales llegan hasta las bancas del jardín, o bien, se instalan en los corredores al paso de las personas.

Y, ¿dónde está el piloto de la Dirección de Comercio?