El encuentro del fin de semana ante Xolos de Tijuana, por la fecha 5 del Clausura 2017 será para el León el parteaguas de un ‘hospital’ que tenía con las lesiones de Germán Cano, Darío Burbano y Elías Hernández.

Y es que aunque el equipo mantiene sus dolencias con el último lesionado en espera, el argentino Maxi Morález, Cano y Hernández están ya con la mejor condición física para poder ver la mayor parte de actividad en un partido, como no lo hacen desde el certamen pasado.

Ambos jugadores continúan trabajando sin mayores problemas y lo más importante, sin resentirse de las molestias, en especial el michoacano, que libró el quirófano y una larga recuperación.

Cano retornó la semana anterior después de una desafortunada lesión en las semifinales pasadas contra Tigres, y lo hizo por partida doble, con lo que sus trabajos de ayer podrían indicar una salida incluso como titular.

Todo dependerá de la participación de Carlos ‘Gullit’ Peña, quien ha jugado más como media punta o punta por la misma ausencia de Cano, cuyo regreso le pone la decisión complicada al entrenador Javier Torrente

Lo opuesto ocurre para Morález, quien se lesionó hace dos semanas y no ha podido regresar a los trabajos normales, pese a los dignósticos positivos de Torrente, que aseguró estaría disponible para el pasado partido en Monterrey.

Morález figuró como la única lesión que trabajó ayer aparte en la práctica de su equipo realizada en el Estadio León. El jugador está siendo evaluado para regresar para el partido contra Querétaro, de la fecha 6.

PEREYRA SIN TIEMPO

Los registros de la Federación Mexicana de Futbol han concluido en tiempo y forma, pero eso no deja fuera al argentino Jorge Pereyra, último refuerzo de la oncena verdiblanca, fuera del torneo Clausura 2017.

El ex del Lanús no aparece aún como elemento de La Fiera en el registro, sin embargo, eso no impide que pueda incluso aparecer en el cotejo del fin de semana ante Xolos.

Jorge Pereyra, quien llegó hace unas semanas al equipo procedente del futbol malasio, realizó ya sus trámites migratorios y está a espera de su pase internacional que le pueda dar luz verde para ver actividad en una nueva liga.

El jugador sigue trabajando a la par de otros refuerzos como Harold Isaza, quien sí aparece registrado en el primer equipo.