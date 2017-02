El ciclista Carlos Daniel Gutiérrez, de San Francisco del Rincón, se apuntó el puesto 5 de la carrera de ruta en la Juvenil C en la Copa Federación de Nuevo León, con lo que se perfila como uno de los grandes candidatos para Guanajuato de cara a Olimpiada y Nacional Juvenil.

Gutiérrez se metió entre los primeros 5 de una cerrada carrera y lidera el pelotón de 14 ‘guanajuas’ rumbo a los procesos nacionales, que secundarían Fernanda Hernández, Karen Ortiz, Alessandro Vázquez y el leonés Rafael Levy con amplias posibilidades, tras la celebración de la primera Copa Federación de 2017.

El proceso de ON ha comenzado ya para ciclismo de ruta para 10 varoniles y 2 femeniles, que destacaron sobremanera este fin de semana.

La campeona de los procesos infantiles de Olimpiada, Fernanda Hernández, de San Luis de La Paz, se metió entre los mejores tiempos de una reñida competencia, en que el top 20 de ruta de la categoría Juvenil A se sacó apenas milésimas.

La leonesa Karen Ortiz secundó el buen tiempo de Hernández, para meterse en el quinto lugar de ruta y el puesto 11 de la contrarreloj de la Juvenil A, con lo que se perfila también en el proceso, debido a lo cerrado de los cronómetros.

Por los varones, destacaron además el leonés Levy, que se quedó en el lugar 17 y el joven Alessandro Vázquez, de San Luis de La Paz, en el lugar 16, ambos con buenas posibilidades para los siguientes filtros nacionales.

La Federación Mexicana de Ciclismo, que regula las etapas hasta llegar a Olimpiada y Nacional Juvenil, ha anunciado apenas esta Copa Federación, con lo que el proceso continuaría hasta el Campeonato Nacional Juvenil de la especialidad en Sonora, el 22 y 23 de abril.

Ciclismo continuará con la misma reglamentación del año anterior con la categoría Juvenil C en el Nacional Juvenil y Juvenil A y B, se integran a Olimpiada.