Roberto Tamayo

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEG de ayer sus consejeros aprobaron acuerdos referentes a la auditoría practicada al Partido Acción Nacional sobre el gasto ordinario del 2014, con 292 observaciones; así como los informes de actividades de la Comisión de Quejas y Denuncias, de las Direcciones, Unidades Técnicas de la Junta Estatal Ejecutiva y de las Juntas Ejecutivas Regionales, del Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios y sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

Anotaron que son 13 observaciones por ingresos: se reportaron diferencias entre los controles de folios y la balanza de comprobación; los controles de folios de aportaciones de militantes que estaban incompletos en 19 municipios; en 4 municipios no se entregaron controles de folios de aportaciones de militantes; en 22 municipios no se presentaron controles de folios de aportaciones de simpatizantes; existen ingresos (19 pólizas) no soportados documentalmente; no se registraron contablemente las aportaciones en especie de simpatizantes y militantes.

EXCEDENTE

Indicaron que 2 observaciones son por egresos por Reconocimientos Económicos por Actividades Políticas (REPAP) en las que se advierte que: existen recibos que exceden el límite mensual por persona de $12,754.00; y se utilizaron para documentar pago de sueldos.

Tres observaciones por nómina: se registraron incorrectamente 53 pólizas de nómina en cuentas por cobrar; no se registraron previsiones de nómina y no se registró a 13 trabajadores en el IMSS, añadieron.

Agregaron que 9 observaciones por impuestos en las que se observó que: no se expidieron constancias de retenciones de impuestos cedulares por arrendamientos y honorarios (77 pólizas); 7 comités municipales registraron como ingresos las retenciones de impuestos del ISR, IVA e impuesto cedular; y no se realizó el pago del ISR por salarios y prestación de servicios de personal subordinado; tampoco se hizo el pago del impuesto sobre nómina. En algunos casos se retuvo impuesto y no se hizo el entero a la autoridad.

CUENTAS

Otras 4 observaciones relacionadas a las cuentas por cobrar: se cancelan y no demuestran la imposibilidad fáctica de su cobro; se utilizan recibos de REPAP—que no cumplen con los requisitos fiscales— para la cancelación de estas cuentas, precisaron.

Apuntaron que 3 observaciones de cuentas por pagar se advirtió que: no se presentó la relación detallada de pasivos y faltó soporte documental en ciertas pólizas.

Incluso, notaron que 197 observaciones de activo fijo: existen bienes que fueron localizados en los comités municipales y no se encuentran relacionados en los inventarios; también existen bienes relacionados en los inventarios que no se ubicaron en los comités municipales; además, existen inmuebles que no cuentan con escritura y que se registran en las cuentas de terrenos cuando deben registrarse en cuentas de orden.

SUMINISTROS

Y 48 observaciones sobre materiales y suministros: se soportaron egresos con documentación que no reúne los requisitos fiscales; se duplicó el registró de varias facturas, abundaron.

La resolución sobre el dictamen de la auditoría al Partido Acción Nacional se remitirá al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato una vez que quede firme.

Finalmente, dentro del procedimiento sancionador ordinario número 3/2016-PSO-CG, se resolvió la inexistencia de infracción por actos anticipados de campaña en el proceso electoral 2014-2015, por parte del entonces candidato del PAN a Presidente Municipal de Acámbaro, Ramón Merino Loo.