Esta semana durante las celebraciones del Día Mundial del Síndrome de Down, Andrea 1a., fue coronada Reina del CAM, “Gaby Brimmer”, ante la emoción de padres de familia, invitados y autoridades, la pequeña reina se le vio orgullosa portando su cetro.

Mayra Gordillo Gutiérrez, nuestra directora del DIF Municipal, le ciñó la corona a Andrea 1a., quien estuvo acompañada por sus princesas, Laura Paola, Karla Ximena, Fernanda y Monserrat, así como de la reina saliente, Julieta 1a.

De la misma forma fue coronado Anthony, como Rey del CAM, entre felicitaciones de sus compañeros.

Un lúcido programa artístico fue el presentado por los alumnos, quienes han tenido un gran avance en psicomotricidad y sociabilidad, comentó la directora del Centro de Atención Múltiple – CAM, Lourdes Juárez.

FALTA CAMINO POR RECORRER

Cabe mencionar que estas acciones dignifican a estos niños y pretenden humanizar a una sociedad, la cual a pesar que ha tenido grandes avances en muchos rubros, en el tema de inclusión a nivel nacional falta mucho por hacer.

Así lo consideró la madre de un pequeño que padece esta enfermedad.

“Se debe avanzar más en este tema, veo como celebrar el día de la amistad, madre y otras festividades, pero el problema de estos niños se minimiza”, dijo Luzma Hernández.

Respecto a si la atención y áreas de oportunidad en Guanajuato son adecuadas para estos niños, consideró que están por debajo de las necesidades, ya que existen organizaciones civiles especializadas en otros estados que les ponen el ejemplo.

GATO POR LIEBRE

Por otro lado, mencionó que hay empresas como Televisa que solamente disfrazan una verdadera necesidad con el TELETON.

“Si ellos realmente quisieran ayudar no deberían pedir dinero con el boteo, además los recursos que obtienen de las empresas, son deducibles de impuestos para ellos y los donadores”, puntualizó.

La joven mujer recordó a las autoridades de todos los niveles y partidos políticos, que con la necesidad y padecimiento no se lucra, sin embargo ellos lo hacen.

“Nadie ayuda nada más porque sí, pero esperemos que esto cambie, primero para mejoría de los niños y luego para tener una sociedad más sana e inclusiva con todos”, concluyó la ama de casa.