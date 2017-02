Entre globos, peluches, chocolates y cartas de amor, el día de ayer cientos de francorrinconenses salieron a las calles a celebrar el 14 de febrero, fecha alusiva al día del amor y amistad.

La calle Josefa Ortiz de Domínguez se trasformó en una zona comercial, donde decenas de comerciantes cambiaron sus actividades comunes, para vender toda clase de artículos.

“Hoy no vendo refacciones, porque mi mujer trae cosas para vender el 14 de febrero y le tengo que ayudar”, aseguró Gerardo Muñoz.

Y bien vale la pena dejar de hacer otras actividades, ya que las ventas se llegan a incrementar un 200 por ciento en un solo día.

“Nos animamos porque la gente ya anda menos gastada ahorita, venimos pasando la cuesta de enero, se entiende, pero este día se debe aprovechar”, expresó el hombre.

El comerciante dijo que había mucha incertidumbre por los hechos violentos que sacudieron la otra semana, incluso estuvo pensando si salir a vender o no.

“Nos invitaban a León a la zona de Panorama a vender, pero la cosa allá también no está del todo bien que digamos, por eso nos pusimos afuera de nuestra casa”, acotó.

Desde hace una década esta familia sale a vender toda clase de mercancía, pero esta vez de manera sorpresiva vendió más flores.

“Las flores y floreros arreglados de precios variados desde 100 hasta 450 pesos, fue lo que más se vendió, ahora sí nos quedamos sorprendidos, porque invertimos mucho”, especificó.

Entre las tantas cosas que vendió Gerardo hubo una en particular que llamó la atención y eran botellas de plástico y vidrio recicladas, las cuales fueron detalladas y adornadas con chocolates, chicles y dulces, paras venderse en 60 pesos.

También los peluches fueron de los artículos más comprados, el más caro rondaba los 800 pesos, mientras que el más económico se vendió en 60 pesos.

La dulzura de este día también ameritó la entrega de cartas anónimas, las cuales eran entregadas en taxis, el costo de flete variaba dependiendo la distancia.

No cabe duda el 14 de febrero es el día donde se entregan más muestras de cariño al novio, novia, esposo o pareja, pero claro no pueden faltar los presentes para los familiares, principalmente a los papás y abuelos.