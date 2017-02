Activistas de la asociación civil “Déjame Plantado” comenzaron la resistencia para defender el Parque Hidalgo de lo que señalan es una tala indiscriminada que provoca daños serios en la ecología y sustentabilidad de la ciudad.

Al respecto, Celia Garza, integrante de “Déjame Plantado” afirmó que hasta el momento ha habido 15 árboles que ya fueron talados, de los 750 oficiales que hay en el parque, por lo que durante la mañana de ayer llevaron a cabo un censo de árboles, colocando un mecate rojo en cada uno de los contabilizados.

Garza apuntó que “la idea es iniciar actividades en defensa del Parque Hidalgo. Consideramos que el presidente municipal (López Santillana) debe cumplir con su palabra cuando dio el banderazo de las obras, pues él hizo público que en la remodelación no se talaría ningún árbol. Después nos enteramos que a los vecinos les dijeron que iba a haber un registro de árboles enfermos. Después nos enteramos que serían retirados 57 árboles. Después, el 14 de febrero venimos a revisar la zona, pero en pleno Día del Amor y la Amistad visitamos la zona y nos dimos cuenta que empezó la tala en ese momento. Nosotros grabamos la tala en vivo, y nos dimos cuenta que estaban sanos”.

Garza explicó que la presidenta de colonos no estaba informada, y también se oponía a la tala. “Consideramos que la vocación de un parque es tener árboles”, evidenció la actriz y activista, por lo que no le parece sensato talar un árbol cuando está enfermo, cuando puede sanearse.

“En la ciudad vivimos un déficit de árboles, y no nos podemos dar el lujo de perder ningún árbol”, advirtió Garza.

PLAN DE MANEJO

Por eso solicitan que el presidente municipal cumpla con su palabra. Otra petición es la de realizar un plan de manejo de arbolado del parque y de forestación a 10 años que incluya un estudio fitosanitario y de absorción de dióxido de carbono en cada uno de los ejemplares y evaluar entonces la posibilidad de recambio de especies del Parque Hidalgo. También, promover la participación de toda la ciudadanía en las reuniones de remodelación del Parque Hidalgo tomando en cuenta las diversas opiniones a través de mecanismo confiables.