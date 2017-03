La Dirección de Desarrollo Urbano de León, clausuró las obras de construcción del Hotel City Express sobre el bulevar Adolfo López Mateos, frente a Poliforum, por no contar con permiso definitivo.

El procedimiento de clausura se realizó el viernes pasado con la colocación de la cinta amarilla de suspensión de las obras hasta que los empresarios constructores realicen trámites correspondientes notificados por la autoridad de Desarrollo Urbano.

Mientras tanto quedaron sin trabajo los 60 albañiles que se mantienen sentados en la banqueta a la espera de que les cubran sus salarios para cubrir sus necesidades básicas familiares durante esta semana, señalaron Ramiro Olvera y Antonio Domínguez.

Se encuentran temerosos de perder en definitiva su empleo y que no les vayan a cumplir con el pago de sus respectivos salarios y los dejen prácticamente “en la calle”, sin posibilidades de retornar a sus ciudades de origen en Guanajuato, Michoacán, Querétaro, según indicaron.

Tienen la confianza en sus patrones para que les paguen sus salarios y también en las autoridades laborales para que se les garanticen sus derechos.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Urbano reportó que los desarrolladores de esta obra obtuvieron Permiso Especial para Trabajos Preliminares, sin embargo, éste no ampara los trabajos que se realizan actualmente.

Precisó que lo constructores aún no obtienen Permiso de Obra definitivo que ampare dichos trabajos.

MANIOBRAS OPACAS

La Dirección de Desarrollo Urbano, destacó que además se halló el proyecto de construcción original validado ante Desarrollo Urbano, se modificó sin notificación y sin todas las condiciones reglamentarias.

Por ello, indicó, se abrió un procedimiento administrativo en el que se dictó como medida de seguridad la clausura de trabajos, en tanto se garantiza que el constructor ajuste su proyecto para cumplir con las disposiciones del Código Urbano.